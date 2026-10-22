Politika

VUČIĆ: Moramo da uradimo bolnice svuda za dve godine, uložićemo 1,3 milijarde evra

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22. 10. 2026. u 23:34

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NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, gostuje u specijalnoj emisiji na TV Pink.

ВУЧИЋ: Морамо да урадимо болнице свуда за две године, уложићемо 1,3 милијарде евра

Foto: Printskrin

- Od Bora, Zaječara, Paraćina, Ćuprije, Valjeva, Čačka, Šabac, Smederevska Palanka, moraćemo bolnice da završavamo. U Vojvodini gotovo svuda. Sve to mora da uđe, Siniša... 1,3 milijarde za rekonstrukciju. Da probamo da završimo u naredne dve godine. Da opremimo i da tu ljudi rade - kaže Vučić.

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