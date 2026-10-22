"ON JE REKAO DA JE TO NEZAVISNA DRŽAVA!" Vučić o stavu blokadera o KiM - Ovo je mnogo opasnije nego što sam ja mislio!

KOMENTARIŠUĆI snimak kandidata sa "Studentske" liste sa debate na RTS-u, koji je rekao da ga briga za Kosovo, nosilac liste i prvi na listi "Alekasandar Vučić - Ujedinjena Srbija" istakao je u specijalnoj emisiji pred izbornu tišinu na televiziji Pink, da je predstavnik blokadera rekao nešto zapravo mnogo gore.

Foto: printskrin TV PINK

- Nije samo rekao da ga briga za Kosovo i Metohiju. Ovde je problem što vam je razdvojio na dve države Kosovo i Srbiju. Ja nisam ovo ovako video. Ovo je mnogo opasnije nego što sam ja mislio. Ovo je mnogo ozbiljnije. Čuo sam da neće da pitaju srpski narod. Suština je mnogo gora. Rekao je da je Kosovo nezavisna država. Kosovo je odvojio od Srbije. Mnogo je gore od onoga što ste mi rekli. Moraću da zgubidanim nekad i slušam šta pričaju - istakao je Vučić.

- Sinoć smo čuli "Za Kosovo me nije briga". Srbe sa KiM nazivaju "građani Kosova". Posebno je važno da pričamo o tome. To je stvar opstanka Srbije, našeg naroda na KiM. Konačno, večeras smo na Slaviji sramotno slušali na pomen Republike Srpske - rekla je Ana Brnabić.