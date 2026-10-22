Politika

"ON JE REKAO DA JE TO NEZAVISNA DRŽAVA!" Vučić o stavu blokadera o KiM - Ovo je mnogo opasnije nego što sam ja mislio!

В.Н.

22. 10. 2026. u 23:32

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KOMENTARIŠUĆI snimak kandidata sa "Studentske" liste sa debate na RTS-u, koji je rekao da ga briga za Kosovo, nosilac liste i prvi na listi "Alekasandar Vučić - Ujedinjena Srbija" istakao je u specijalnoj emisiji pred izbornu tišinu na televiziji Pink, da je predstavnik blokadera rekao nešto zapravo mnogo gore.

ОН ЈЕ РЕКАО ДА ЈЕ ТО НЕЗАВИСНА ДРЖАВА! Вучић о ставу блокадера о КиМ - Ово је много опасније него што сам ја мислио!

Foto: printskrin TV PINK

- Nije samo rekao da ga briga za Kosovo i Metohiju. Ovde je problem što vam je razdvojio na dve države Kosovo i Srbiju. Ja nisam ovo ovako video. Ovo je mnogo opasnije nego što sam ja mislio. Ovo je mnogo ozbiljnije. Čuo sam da neće da pitaju srpski narod. Suština je mnogo gora. Rekao je da je Kosovo nezavisna država. Kosovo je odvojio od Srbije. Mnogo je gore od onoga što ste mi rekli. Moraću da zgubidanim nekad i slušam šta pričaju - istakao je Vučić. 

 - Sinoć smo čuli "Za Kosovo me nije briga". Srbe sa KiM nazivaju "građani Kosova". Posebno je važno da pričamo o tome. To je stvar opstanka Srbije, našeg naroda na KiM. Konačno, večeras smo na Slaviji sramotno slušali na pomen Republike Srpske - rekla je Ana Brnabić. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

TRGOVCI SE NAORUŽAVAJU: Neverovatne scene u Parizu – Strah od novog haosa
Svet

0 0

TRGOVCI SE NAORUŽAVAJU: Neverovatne scene u Parizu – Strah od novog haosa

DOK se francuska prestonica priprema za nove demonstracije najavljene za subotu, među lokalnim trgovcima i ugostiteljima vlada velika zabrinutost: pojedini vlasnici radnji u Parizu nabavljaju oružje za samoodbranu plašeći se novog talasa nasilja, dok se drugi „naoružavaju strpljenjem“, verujući da se incidenti od prošlog vikenda neće ponoviti.

22. 10. 2026. u 20:01

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EKSPO KARAVAN OBIŠAO 34 GRADA ŠIROM SRBIJE (VIDEO)

EKSPO KARAVAN OBIŠAO 34 GRADA ŠIROM SRBIJE (VIDEO)