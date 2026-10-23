BOJAN ZAJIĆ: Molde uvećava bodovni konto
* Trener u Vikingu, tipuje Norvešku 1 i 2
NORVEŠKA 1
Bodo - Valerenga 1&3+
Ham Kam - Rozenborg 2
VIKING - TROMSO GG&3+
Kristiansund - KFUM GG
Lilestrem - Bran X2
Sarpsborg - Alesund 2-3
Start - Sandefjord 1
MOLDE - FREDRIKŠTAD 1
NORVEŠKA 2
Raufoš - Ranhajm 3+
Stromen - Stromsgodset 2-2
Haugesund - Hod 1
SANDNES - LIN 1
Brin - Egersund 1X&3+
Mos - Asane 2-3
SOGNDAL - KONGSVINGER GG&3+
Stabek - Od GG
Od Vikinga i Tromsa očekujem golove na obe strane i najmanje tri pogotka ukupno. Njihovi dueli, često važni u borbi za vrh tabele, po pravilu donose efikasan fudbal i goleade.
Molde bi, s druge strane, trebalo da opravda ulogu favorita protiv Fredrikštada i bez većih problema dođe do novih bodova.
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