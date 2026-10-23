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BOJAN ZAJIĆ: Molde uvećava bodovni konto

Žarko Urošević

23. 10. 2026. u 09:00

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* Trener u Vikingu, tipuje Norvešku 1 i 2

БОЈАН ЗАЈИЋ: Молде увећава бодовни конто

NTB, NTB / Alamy / Profimedia

NORVEŠKA 1

Bodo - Valerenga 1&3+

Ham Kam - Rozenborg 2

VIKING - TROMSO GG&3+

Kristiansund - KFUM GG

Lilestrem - Bran X2

Sarpsborg - Alesund 2-3

Start - Sandefjord 1

MOLDE - FREDRIKŠTAD 1

NORVEŠKA 2

Raufoš - Ranhajm 3+

Stromen - Stromsgodset 2-2

Haugesund - Hod 1

SANDNES - LIN 1

Brin - Egersund 1X&3+

Mos - Asane 2-3

SOGNDAL - KONGSVINGER GG&3+

Stabek - Od GG

Od Vikinga i Tromsa očekujem golove na obe strane i najmanje tri pogotka ukupno. Njihovi dueli, često važni u borbi za vrh tabele, po pravilu donose efikasan fudbal i goleade.

Molde bi, s druge strane, trebalo da opravda ulogu favorita protiv Fredrikštada i bez većih problema dođe do novih bodova.

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