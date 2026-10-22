VUČIĆ NAJAVIO OTVARANJE FABRIKA U TRI MESTA U SRBIJI: Obećali smo ljudima posao i to ćemo da ispunimo!

Aleksandar Vučić najavio je večeras u emisiji „Vreme odluke“ otvaranje novih fabrika u Preševu, Novoj Varoši i Rekovcu. Prema njegovim rečima, u tim pogonima trebalo bi da bude zaposleno između 80 i 100 radnika po fabrici, čime bi se dodatno pomoglo manjim sredinama i krajevima kojima su potrebna nova radna mesta.

Foto: Printskrin

Aleksandar Vučić govorio je o potrebi da se ulaganja i otvaranje radnih mesta ne ograničavaju samo na najveće gradove, već da se nova proizvodnja razvija i u manjim opštinama Srbije. Posebno je pomenuo Rekovac, Novu Varoš i Preševo. „Obećali smo Srbima koji tamo žive“ Govoreći o jugu Srbije, Vučić je najavio otvaranje fabrike u Preševu, podsećajući na obećanja data stanovnicima tog kraja.

– U Preševu otvaramo fabriku, jer smo to obećali Srbima koji dole žive u Slavujevcu i selu Srezovce – izjavio je Vučić. Naglasio je da je otvaranje radnih mesta posebno važno za sredine u kojima su mogućnosti za zapošljavanje ograničene. „Fabrike sa 80 do 100 zaposlenih“ Vučić je najavio slična ulaganja i u drugim delovima Srbije.

– Otvaramo i u Novoj Varoši i u Rekovcu. Otvaramo fabrike od 80 do 100 ljudi – rekao je. Prema njegovim rečima, ovakvi projekti predstavljaju deo nastojanja da se pomogne manjim sredinama i smanje regionalne razlike u ekonomskom razvoju. Vučić je ove najave povezao sa širim planovima izgradnje puteva i železnice, ističući da su bolja saobraćajna povezanost i otvaranje novih radnih mesta važni za razvoj krajeva koji su prethodnih decenija gubili stanovništvo.