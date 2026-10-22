Politika

VUČIĆ NAJAVIO OTVARANJE FABRIKA U TRI MESTA U SRBIJI: Obećali smo ljudima posao i to ćemo da ispunimo!

В.Н.

22. 10. 2026. u 23:31

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Aleksandar Vučić najavio je večeras u emisiji „Vreme odluke“ otvaranje novih fabrika u Preševu, Novoj Varoši i Rekovcu. Prema njegovim rečima, u tim pogonima trebalo bi da bude zaposleno između 80 i 100 radnika po fabrici, čime bi se dodatno pomoglo manjim sredinama i krajevima kojima su potrebna nova radna mesta.

ВУЧИЋ НАЈАВИО ОТВАРАЊЕ ФАБРИКА У ТРИ МЕСТА У СРБИЈИ: Обећали смо људима посао и то ћемо да испунимо!

Foto: Printskrin

Aleksandar Vučić govorio je o potrebi da se ulaganja i otvaranje radnih mesta ne ograničavaju samo na najveće gradove, već da se nova proizvodnja razvija i u manjim opštinama Srbije. Posebno je pomenuo Rekovac, Novu Varoš i Preševo. „Obećali smo Srbima koji tamo žive“ Govoreći o jugu Srbije, Vučić je najavio otvaranje fabrike u Preševu, podsećajući na obećanja data stanovnicima tog kraja.

 – U Preševu otvaramo fabriku, jer smo to obećali Srbima koji dole žive u Slavujevcu i selu Srezovce – izjavio je Vučić. Naglasio je da je otvaranje radnih mesta posebno važno za sredine u kojima su mogućnosti za zapošljavanje ograničene. „Fabrike sa 80 do 100 zaposlenih“ Vučić je najavio slična ulaganja i u drugim delovima Srbije.

 – Otvaramo i u Novoj Varoši i u Rekovcu. Otvaramo fabrike od 80 do 100 ljudi – rekao je. Prema njegovim rečima, ovakvi projekti predstavljaju deo nastojanja da se pomogne manjim sredinama i smanje regionalne razlike u ekonomskom razvoju. Vučić je ove najave povezao sa širim planovima izgradnje puteva i železnice, ističući da su bolja saobraćajna povezanost i otvaranje novih radnih mesta važni za razvoj krajeva koji su prethodnih decenija gubili stanovništvo.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DINAR IZGUBIO 50 ODSTO VREDNOSTI, 100.000 LJUDI OSTALO BEZ POSLA! Mali o Šoškiću sa Studentske liste
Politika

0 0

"DINAR IZGUBIO 50 ODSTO VREDNOSTI, 100.000 LJUDI OSTALO BEZ POSLA!" Mali o Šoškiću sa Studentske liste

Siniša Mali oštro je kritikovao Dejana Šoškića i „Studentsku listu“, prikazujući u emisiji „Vreme odluke“ grafikon kretanja deviznog kursa od 2009. do 2012. godine. Mali je tvrdio da je u tom periodu dinar izgubio polovinu vrednosti, dok je veliki broj građana ostao bez posla, a zatim je rezultate uporedio sa stabilnošću kursa u poslednjih nekoliko godina.

22. 10. 2026. u 23:26

Politika
Tenis
Fudbal
AMIDŽIĆ SE PONOVO IZBLAMIRAO: Za njegov vic nema opravdanja – Gosti ostali u čudu

AMIDžIĆ SE PONOVO IZBLAMIRAO: Za njegov vic nema opravdanja – Gosti ostali u čudu