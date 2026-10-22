NADAJU SE DA ĆE IH STRANCI DOVESTI NA VLAST: Studenska lista poručila da im nije potrebna podrška našeg naroda
VLADAN Kuzmanović sa "Studentske liste" poručio je da njima nije potrebna podrška našeg naroda. Posle ovakve izjave jasno je da se oni nadaju da će ih stranci koji su uložili novac u rušenej države Srbije dovesti na vlast.
Preporučujemo
BLOKADERI ŽELE SRBIJU BEZ IDENTITETA
21. 10. 2026. u 17:36
VUČIĆ SA NEDELjKOM BILKIĆEM PRED VELIKI SKUP: "Kec u Nišu!" (VIDEO)
21. 10. 2026. u 17:10
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)