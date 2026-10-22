Politika

NADAJU SE DA ĆE IH STRANCI DOVESTI NA VLAST: Studenska lista poručila da im nije potrebna podrška našeg naroda

В.Н.

22. 10. 2026. u 00:03

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VLADAN Kuzmanović sa "Studentske liste" poručio je da njima nije potrebna podrška našeg naroda. Posle ovakve izjave jasno je da se oni nadaju da će ih stranci koji su uložili novac u rušenej države Srbije dovesti na vlast.

НАДАЈУ СЕ ДА ЋЕ ИХ СТРАНЦИ ДОВЕСТИ НА ВЛАСТ: Студенска листа поручила да им није потребна подршка нашег народа

Foto: Printskrin

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