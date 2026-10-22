DECA SU PREMINULA NAKON VAKCINE: NJihova majka optužena za ubistvo čeka smrtnu kaznu

TUŽILAC u američkoj državi Ajdaho tražiće smrtnu kaznu za Andreu Šo, 23-godišnju majku optuženu za ubistvo svojih 18-mesečnih sinova blizanaca 2025. godine. Šo se na sudu izjasnila da nije kriva. Ona tvrdi da su se deca razbolela i umrla nakon što su primila vakcine, uključujući i vakcinu protiv gripa, javlja CBS News .

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Tužilaštvo traži najstrožu kaznu

Velika porota je u julu podigla optužnicu protiv Šoa po dve tačke optužnice za ubistvo prvog stepena, prema sudskim zapisima i zvaničnom saopštenju policije.

Okružni tužilac okruga Pajet, Majk Djuk, rekao je u sudskim dokumentima da je obdukcija ukazala na simptome koji ukazuju na gušenje i napisao da je to „jedino zamislivo objašnjenje“ za smrt dece.

Zamenik okružnog tužioca Rion Siruček je prošle nedelje obavestio sud o svojoj nameri da traži smrtnu kaznu.

A legal expert explains what prosecutors must prove to secure a death sentence against Andrea Shaw, the Payette mother accused of killing her twin toddlers. 🔗 in bio for more. https://t.co/1w0hTmdvpn — Idaho News 6 (@IdahoNews6) October 22, 2026

U svom podnesku je rekao da će država pokušati da dokaže četiri otežavajuće okolnosti: da je počinjeno više od jednog ubistva, da su ubistva bila posebno gnusna, okrutna ili brutalna, da je optužena pokazala „potpuno nepoštovanje“ ljudskog života i da je verovatno predstavljala kontinuiranu pretnju društvu.

Odbrana tvrdi da nema dokaza

- Ovo je skandalozno - rekao je advokat optuženog, Džozef Filičeti. - Neće moći da dokažu osnovu slučaja van razumne sumnje, tako da nema šanse da smrtna kazna postane opcija.

Filičeti je zatražio od suda da odbaci optužnicu zbog navodnih nepravilnosti pred velikom porotom.

On je za KBOI-TV rekao da velikoj poroti nije rečeno da je mrtvozornik proglasio uzrok smrti neutvrđenim, već da je u pitanju hipertermija, odnosno pregrevanje.

Prema njegovim rečima, patolozi koji su pregledali tela blizanaca izjavili su da uzrok smrti nije utvrđen.

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- Tužilac ima dužnost iskrenosti, što znači da mora da kaže istinu velikoj poroti i da pruži oslobađajuće dokaze. To su dokazi koji daju poroti razlog da veruje da osoba nije kriva ili da je do smrti moglo doći iz nekog drugog razloga osim ubistva. Tužilac to nije učinio - rekao je Filičeti za KBOI.

Sumnja na ubistvo

Tužilaštvo je u dokumentima navelo da je temperatura u sobi bliznakinja često dostizala 38 stepeni Celzijusa, ali da su deca ranije preživela visoke temperature i da vreme smrti nije odgovaralo najvišoj temperaturi tog dana.

- Nemaju motiv, nemaju pozadinsku priču, nemaju priznanje... Ona to nije uradila i ne mogu da dokažu suprotno - dodao je Filičeti.

Bliznakinje su pronađene mrtve u svom zajedničkom krevetu 1. maja 2025. godine. Vakcinisane su osam dana ranije. Dan nakon vakcinacije, Šo ih je odveo u hitnu pomoć jer su bile letargične i imale su temperaturu.

Andrea Shaw, 23, of Payette, Idaho, is charged with two counts of first-degree murder in the May 1, 2025, deaths of her 18-month-old twins, Dallas and Tyson. They were found dead in their shared bed. Prosecutors allege she smothered them; an autopsy was consistent with suffocation, and vaccines, heat, and carbon monoxide were ruled out. Shaw and her defense claim the twins died from reactions to vaccines (DTaP, hepatitis A, and flu) given about eight days earlier. She has publicly blamed the vaccines, appeared on a Children’s Health Defense podcast, and is a plaintiff in a related lawsuit. She has pleaded not guilty; her trial is set for January 2027. In October 2026, Idaho prosecutors filed notice to seek the death penalty, citing aggravated factors such as multiple murders at once, exceptional depravity, and utter disregard for human life. Medical experts cited in reporting have said the vaccine claims are not biologically plausible given the timeline and vaccine types. The case is ongoing. — Farm Girl Carrie™️👩‍🌾 (@FarmGirlCarrie) October 21, 2026

Lekar je dijagnostikovao simptome kao reakciju na vakcinu, pa su deci dati lekovi za snižavanje temperature i pušteni kući.

Nakon što su tela pronađena, policija je objavila da se „sumnja na nasilnu smrt i da se slučaj trenutno tretira kao ubistvo“, ali tada nije imenovala osumnjičene.

Udruživanje sa antivakcinašima

Nekoliko dana nakon smrti blizanaca, Šo se pojavio u veb prenosu koji je producirala organizacija Children's Health Defense, antivakcinatorska grupa koju je osnovao sadašnji ministar zdravlja Robert F. Kenedi mlađi.

Nije bio povezan sa grupom od decembra 2024. godine, kada je podneo ostavku na mesto predsednika da bi se pridružio administraciji predsednika Donalda Trampa.

If anything makes my blood boil, next to human & especially child trafficking & abuse, it's things like this: Accusing Andrea Shaw of murdering her beloved babies 8 days after a battery of vaccines, was bad enough; NOW, 'THEY'👺WANT HER DEAD!!!!! https://t.co/7uFmQRJPXW — Ian McMillan (@IanMcMillanEE3) October 22, 2026

Medicinski stručnjaci ističu da su dečje vakcine o kojima je reč - protiv hepatitisa A, gripa i DTaP - bezbedne i efikasne. Šo je takođe jedan od tužilaca u saveznoj tužbi koju je podnela Dečja zdravstvena odbrana i drugi protiv Američke akademije za pedijatriju (AAP).

Oni optužuju organizaciju za reketiranje i laganje o bezbednosti vakcinacije. Američka akademija akademije (AAP) je zatražila od suda da odbaci tužbu, nazivajući je „najnovijim napadom u kampanji protiv akademije“ i njenim „korišćenjem naučno zasnovanih dokaza u politici vakcinacije“. Andrea Šo je pritvorena bez kaucije. Njeno suđenje je zakazano za januar.

(Index hr)