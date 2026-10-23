Siguran kec koji dolazi i u hendikepu
"Ždrepci" su u krizi kojoj se ne nazire kraj
Štutgart ima priliku da na svom terenu prekine seriju loših rezultata u Bundesligi i iskoristi veliku krizu Borusije iz Menhengladbaha.
Gosti su izgubili svih šest prvenstvenih utakmica od početka sezone, a dodatni problem predstavljaju brojni izostanci u ekipi Aleksandera Blesina. Štutgart je, uprkos slabom prvenstvenom startu, pokazao da poseduje kvalitet za ubedljivije rezultate.
Štutgart je izgubio četiri od prvih šest prvenstvenih utakmica, ali je u Ligi šampiona ostao neporažen posle tri meča, uključujući remi sa Atletikom iz Madrida (1:1). Na domaćem terenu ima dobru priliku da napadne rivala koji je primio čak 20 golova u dosadašnjem delu Bundeslige.
Borusija iz Menhengladbaha je poslednja na tabeli bez ijednog boda, a poraz bi joj doneo neslavan rekord od sedam uzastopnih neuspeha na početku sezone.
Uz brojne povrede važnih igrača, teško je očekivati da će gosti uspeti da zaustave domaćina. Štutgart je kvalitetniji tim i ima priliku da pobedi sa dva ili više golova razlike.
NAŠ TIP: Štutgart azijski hendikep -1 (kvota 1,90)
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