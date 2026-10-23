Biće golova u Bretanji: To garantuju desetkovane odbrane oba tima
Brest ima dobru priliku da pred svojim navijačima stigne do važne pobede nad Nicom, koja se i dalje muči na gostovanjima.
Domaćin je u prošlom kolu odigrao 1:1 sa Lilom, a pre toga je ubedljivo savladao Anže sa 5:1. Posle sedam utakmica ima devet bodova i zauzima deseto mesto u Ligi 1. Iako je tokom sezone ispuštao prednost posle postignutih golova, ofanzivni učinak uliva optimizam, posebno na domaćem terenu.
Nica je na 13. poziciji sa osam bodova. Posle dve uzastopne pobede nad Lilom i Strazburom, oba puta rezultatom 2:1, poražena je od Liona sa 2:1. Najveći problem predstavlja igra u gostima, gde još traži prvu pobedu u prvenstvu. Ekipa je postigla samo jedan gol na dosadašnjim gostovanjima, pa će morati znatno da popravi realizaciju ako želi da iznenadi Brest.
Domaćinu bi posao mogao da oteža izostanak nekolicine defanzivaca, ali i Nica ima kadrovskih problema, naročito u odbrani. Poslednji međusobni susret završen je rezultatom 2:2, dok je Brest prošle sezone na svom terenu slavio ubedljivih 4:1. Iako su gosti osvojili bodove u pet od poslednjih šest prvenstvenih duela sa Brestom, trenutna forma govori da je dvojka isključena.
NAŠ TIP: 1X&GG
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