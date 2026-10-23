Nikola, nek ti je Bog u pomoći! Au, na šta liči Denver (VIDEO)

NIJE sramota izgubiti od Oklahome, ali način na koji su Nagetsi otvorili NBA sezonu je blago reći katastrofalan.

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I Tanderi su bili loši, bez raspoloženog Šej Gildžes Aleksandera (prekinuo niz od 141 uzastopnu utakmicu sa 20 plus poena) su rutinirali Denver - 96:84. Do ulaska momaka sa klupe Nagetsi nisu bili ni blizu 80 poena, skoro da u Koloradu ne pamte ovako užasno napadačko izdanje, naročito u drugom poluvremenu.

Ni Nikola Jokić nije bio raspoložen, ali i kako bi kada za saigrače ima momke kojima se više smučila košarka. Džamala Mareja, kao da je neko "puškom" naterao na teren i sa ovakvim pristupom i plej-of će biti misaona imenica za Denver.

No krenimo, redom! Utakmicu je obeležila fenomenalna timska partija Oklahome koju je predvodio Džejlen Vilijams sa 21 poenom i 5 skokova. Prva zvezda tima, Šej Gildžus-Aleksander, dodao je 17 poena uz 3 asistencije, čime je prekinut njegov neverovatan niz od 141 uzastopne utakmice sa 20 ili više postignutih poena.

Ipak, ključ trijumfa ležao je u reketu, gde je Čet Houmgren odigrao monstruozan meč u odbrani zabeleživši čak 17 skokova i 4 blokade (uz 12 poena). Veoma značajan doprinos sa klupe dao je i Adžaj Mičel koji je ubacio 12 poena i ukrao čak 5 lopti.

Sa druge strane, Denver je odigrao izuzetno loš meč u fazi napada, šutiravši svega 37,8% iz igre i očajnih 26,7% za tri poena (8/30). Oklahoma je potpuno zatvorila Nikolu Jokića, koji je bio daleko od svog prepoznatljivog ritma. Srpski centar je meč završio sa 13 poena, 7 skokova i 5 asistencija, uz veoma skroman šut iz igre 5/19.

Jedina svetla tačka u taboru Nagetsa bio je Aron Gordon, koji je zabeležio 20 poena i 6 skokova. Najveći podbačaj, pored Jokića, imao je Džamal Mari, koji je postigao svega 6 poena, uz katastrofalan šut iz igre (2/11) i čak 6 izgubljenih lopti. Demar Derozan je sa klupe dodao 13 poena, ali je i on imao čak 5 izgubljenih lopti u neorganizovanom napadu gostiju.

Oklahoma je ovom pobedom došla do skora 2-0 na startu nove sezone, pokazavši da će njihova agresivna odbrana i dugačka klupa biti nerešiva entigma za rivale.

