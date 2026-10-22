PROF. DR MARIJA ZDRAVKOVIĆ: Ovo što radi Vučić - nema nigde u svetu!
NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, gostuje u specijalnoj emisiji na TV Pink, a u studiju je i prof. dr Marija Zdravković
- Brže, bolje radimo, skinute su liste čekanja. Običnom čoveku znači da može da ide kod lekara, da ne ide privatno. Da može da uradi pregled. Naši pacijenti iz istočne Srbije... ne možete tamo napraviti ambilantu za svakom mestu. Mi smo uspeli, zahavljaujući budućem premijeru Aleksandru Vučiću, omogućili smo da naši ljudi tamo kažu sa suzama u očima da su doktori došli na njihova vrata. Mobilne ambulante, bukvalno na kućni prag i pomognu ljudima, da osete brigu, brigu svoje zemlje. 100 puta je veći budžet za lečenje retkih bolesti. Imamo ljudie koji najzad imamo dijagnozu. Uložen je novac za dijagnostičke testove. Ja sam majka troje dece, za sve majke želim da se zahvalim, da svaka majka može o trošku države da uradi prenatalnu dijagnostiku, a toga nema nigde u svetu. Svaka majka razmišlja da želi da rodi zdravo dete. Prenatalna dijagnkostika je izuzetno bitna. Zašto sam ostao u državi? Kad se neko to pita, eto mu odgovora - kaže doktorka Zdravković.
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