Elšnik nije želeo da ćuti! Stao u zaštitu saigrača nakon Zvezda - Kopenhagen
Fudbaleri Crvene zvezde su remizirali sa Kopenhagenom (2:2) na domaćem terenu, u okviru drugog kola ligaške faze Lige konferencije, a nakon susreta Timi Maks Elšnik izneo je utiske o prikazanoj igri crveno-belih.
– Mislim da je ovo drugačije takmičenje od Lige Evrope, gde smo imali osam utakmica, dok ih ovde imamo šest. Smatram da smo zaslužili više, ali ako analiziramo samu igru, možemo da budemo 90 posto zadovoljni. Bili smo dominantniji, igrali smo lep fudbal, ali moramo da popravimo određene detalje, pre svega padove energije i koncentracije, kao i da izbegavamo nepotrebne greške - rekao je Elšnik.
Elšnik se potom osvrnuo na nesrećan autogol, kao i na reakciju ekipe koja je uspela da preokrene rezultat.
– U prvom poluvremenu dogodio se nesrećan autogol. Gaštarov je dobar momak i veliki profesionalac, a takve stvari se dešavaju u sportu. Mislim da smo nakon toga dobro reagovali, preuzeli inicijativu na terenu i postigli dva gola. Ipak, ostaje gorak ukus jer nismo uspeli da sačuvamo prednost do kraja. Čak smo i pri rezultatu 2:2 imali nekoliko situacija u kojima smo mogli ponovo da damo gol.
Na kraju, vezni fudbaler Crvene zvezde istakao je da veruje u napredak ekipe.
– Verujem da ćemo izaći još jači. Mislim da ćemo na duže staze izgledati bolje i ostvarivati više pobeda. U prošlosti smo ponekad igrali lošije, ali smo zahvaljujući individualnom kvalitetu uspevali da izvučemo rezultat. Verujem da će se i taj trend preokrenuti, a na nama je da nastavimo da radimo i napredujemo. Potrebno je i strpljenje za naše mlade igrače. Imamo mnogo talenata koji će vremenom izrasti u ozbiljne fudbalere. Takođe, potrebno nam je malo više pobedničkog mentaliteta, kako bismo i u trenucima kada izgubimo prednost uspeli da povratimo samopouzdanje i veru u ekipu – zaključio je Elšnik.
Preporučujemo
Sada i zvanično: Srbin iz NBA pojačao Olimpijakos!
22. 10. 2026. u 18:21
Problemi za Bajern! Luis Dijaz na duže van terena zbog povrede
22. 10. 2026. u 17:54
Furiozno među osam najboljih: Medvedev lako sa Japancem, sada ga čeka "stara mušterija"!
22. 10. 2026. u 17:50
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Skandal trese Balkan! Uhapšen predsednik košarkaškog saveza!
Predsednik Košarkaškog saveza Grčke Evangelos Lijolios uhapšen je u sredu popodne, 21. oktobra, a slučaj je izazvao veliku pažnju tamošnje sportske javnosti, prenose grčki mediji.
21. 10. 2026. u 15:27
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)