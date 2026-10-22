Elšnik nije želeo da ćuti! Stao u zaštitu saigrača nakon Zvezda - Kopenhagen

Fudbaleri Crvene zvezde su remizirali sa Kopenhagenom (2:2) na domaćem terenu, u okviru drugog kola ligaške faze Lige konferencije, a nakon susreta Timi Maks Elšnik izneo je utiske o prikazanoj igri crveno-belih.

FOTO: FK Crvena zvezda

– Mislim da je ovo drugačije takmičenje od Lige Evrope, gde smo imali osam utakmica, dok ih ovde imamo šest. Smatram da smo zaslužili više, ali ako analiziramo samu igru, možemo da budemo 90 posto zadovoljni. Bili smo dominantniji, igrali smo lep fudbal, ali moramo da popravimo određene detalje, pre svega padove energije i koncentracije, kao i da izbegavamo nepotrebne greške - rekao je Elšnik.

Elšnik se potom osvrnuo na nesrećan autogol, kao i na reakciju ekipe koja je uspela da preokrene rezultat.

– U prvom poluvremenu dogodio se nesrećan autogol. Gaštarov je dobar momak i veliki profesionalac, a takve stvari se dešavaju u sportu. Mislim da smo nakon toga dobro reagovali, preuzeli inicijativu na terenu i postigli dva gola. Ipak, ostaje gorak ukus jer nismo uspeli da sačuvamo prednost do kraja. Čak smo i pri rezultatu 2:2 imali nekoliko situacija u kojima smo mogli ponovo da damo gol.

Na kraju, vezni fudbaler Crvene zvezde istakao je da veruje u napredak ekipe.

– Verujem da ćemo izaći još jači. Mislim da ćemo na duže staze izgledati bolje i ostvarivati više pobeda. U prošlosti smo ponekad igrali lošije, ali smo zahvaljujući individualnom kvalitetu uspevali da izvučemo rezultat. Verujem da će se i taj trend preokrenuti, a na nama je da nastavimo da radimo i napredujemo. Potrebno je i strpljenje za naše mlade igrače. Imamo mnogo talenata koji će vremenom izrasti u ozbiljne fudbalere. Takođe, potrebno nam je malo više pobedničkog mentaliteta, kako bismo i u trenucima kada izgubimo prednost uspeli da povratimo samopouzdanje i veru u ekipu – zaključio je Elšnik.