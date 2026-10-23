Zvanično! Partizan objavio novo pojačanje
KAKVI dani u Humskoj!
Nakon trijumfa protiv Crvene zvezde, Partizan je doveo pojačanje u Humsku!
Kako je zvanično objavljeno, ugovor je potpisao Robert Frenks.
Nekadašpnji student Vašington Stejta dolazi u redove crno-belih stigao je posle kratkog boravka u kineskim Nanđing Manki Kingsima, dok je pre toga nastupao za japanske klubove Nagoja i Ibaraki.
Imao je ranije i epizode u Izraelu i Australiji, dok je profesionalnu karijeru počeo u Razvojnoj ligi gde je nastupao za Šarlotovu, Sakramentovu i Orlandovu razvojnu ekipu.
U NBA ligi skupio je sedam nastupa, sve u dresu Orlanda tokom kojih je beležio 6,1 poen i dva skoka za 14,4 minuta u proseku.
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