NINIĆ DIGAO UZBUNU ZBOG NAVODNOG HAPŠENJA STUDENTA! Tužilaštvo ga odmah demantovalo: Nije uhapšen!

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu demantuje navode advokata I.N. koje je objavio na društvenoj mreži "X" o navodnoj "akciji hapšenja" studenta RAF-a A.P. iz Raške.

Foto: Printskrin/X/@INinic

Foto: Printskrin/X/@INinic

- Najoštije osuđujemo ovu netačnu objavu koja ima za cilj širenje dezinformacija na društvenim mrežama i dovođenje javnosti u zabludu.

Tačno je da je po naredbi za Višeg suda u Beogradu izvršen pretres stana A.P. zbog postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnog dela Neovlašćeni pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka iz člana 302 Krivičnog zakonika.

Lice A.P. nije uhapšeno, niti mu je određeno zadržavanje

Javnost će blagovremeno biti obaveštena o ishodu postupanja u ovom predmetu - navodi se u saopštenju.

Jutros oko 7 časova pripadnici UKP, po nalogu VJT u Beogradu, pokrenuli su akciju hapšenja studenta RAF-a Andreja Premovića, iz Raške, pod sumnjom da je on kreirao platformu "https://t.co/srYg8vBc8n" koja broji više od 32.000 naloga botova SNS na mreži X. #StudentiPobedjuju [3] — Ivan Ninić (@INinic) October 22, 2026