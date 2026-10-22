Politika

NINIĆ DIGAO UZBUNU ZBOG NAVODNOG HAPŠENJA STUDENTA! Tužilaštvo ga odmah demantovalo: Nije uhapšen!

В.Н.

22. 10. 2026. u 10:32

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VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu demantuje navode advokata I.N. koje je objavio na društvenoj mreži "X" o navodnoj "akciji hapšenja" studenta RAF-a A.P. iz Raške.

НИНИЋ ДИГАО УЗБУНУ ЗБОГ НАВОДНОГ ХАПШЕЊА СТУДЕНТА! Тужилаштво га одмах демантовало: Није ухапшен!

Foto: Printskrin/X/@INinic

Foto: Printskrin/X/@INinic

- Najoštije osuđujemo ovu netačnu objavu koja ima za cilj širenje dezinformacija na društvenim mrežama i dovođenje javnosti u zabludu.

Tačno je da je po naredbi za Višeg suda u Beogradu izvršen pretres stana A.P. zbog postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnog dela Neovlašćeni pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka iz člana 302 Krivičnog zakonika.

Lice A.P. nije uhapšeno, niti mu je određeno zadržavanje

Javnost će blagovremeno biti obaveštena o ishodu postupanja u ovom predmetu - navodi se u saopštenju.

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