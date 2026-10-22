Politika

uživoCELA SRBIJA JE VAŽNA ZA LISTU "ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA": Ujedinjeni narod je ustao - miris ruzmarina se širi celom zemljom

В.Н.

22. 10. 2026. u 15:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

CELA Srbija, svako selo, svaki zaseok, svako mesto u našoj zemlji važno je za listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", a ne kao za neke samo centar Beograda. Širom Srbije organizuju se skupovi Vučićeve liste i cela Srbija miriše na ruzmarin.

ЦЕЛА СРБИЈА ЈЕ ВАЖНА ЗА ЛИСТУ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - УЈЕДИЊЕНА СРБИЈА: Уједињени народ је устао - мирис рузмарина се шири целом земљом

Foto: Novosti

Ruzmarin u Vranju na skupu liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija

 

 

Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Trsteniku

 

Takođe, skup liste ”Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija” održava se i u Beogradu. Više o tome čitajte KLIKOM OVDE!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac

DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac