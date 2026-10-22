IZAZVAO NESREĆU, STRADALI SUPRUŽNICI SA DETETOM (9) Odbrana Nikole Đokića: To je moj večni greh, spreman sam da odgovaram

NIKOLA Đokić (25), koji je optužen za izazivanje saobraćajne nesreće na Novom Beogradu, kada je stradala tročlana porodica, rekao je danas na suđenju u Višem sudu u Beogradu da je to njegov veliki i večni greh i da je spreman da odgovara.

Foto: N. Skenderija

On je optužen za teško delo protiv bezbednosti u saobraćaju za koje je zaprećena kazna od 5 do 15 godina zatvora. Prema optužnici on je pod uticajem narkotika i alkohola od 1,86 promila 26. oktobra prošle godine oko 45 minuta posle ponoći prošao velikom brzinom od 110 km/h kroz crveno svetlo na raskrsnici Bulevara heroja sa Košara i Omladinskih brigada i udario sa bočne desne strane automobil, koji je iz suprotnog smera skretao levo idući 32 km/h.

Udareni automobil se zarotirao i udario u semafor i banderu javne rasvete. U njemu su od zadobijenih povreda stradali Dijana K., koja je vozila, njen suprug Bojan Ž. na suvozačevom mestu i njihov devetogodišnji sin, koji je bio pozadi. Tada je teško povređen i Jovan Perić, Đokićev drug, koji je bio sa njim u autu.

JEMSTVO OD 120.000 EVRA ODBRANA Đokića ponudila je sudu jemstvo, stan od njegove ujune u Beogradu procenjene vrednosti na 120.000 evra, da bi mu se pritvor, u kojem je već godinu dana, zamenio za kućni ili zabranu napuštanja mesta boravišta. Tužilac Aleksandra Mrdović usprotivila se tome s obrirom na teške posledice krivičnog dela i sud je odbio predlog odbrane i jemstvo.

Iznoseći odbranu Đokić je ispričao da je tog dana došao njegov drug iz Brčkog Jovan i da su u stanu, koji iznajmljuje na Ledinama, popili nekoliko piva i oko 18 časova večerali roštilj i kobasice. Oko 20 časova su krenuli u grad i u jednom kafiću su bili od 21 čas do nešto iza ponoći.

- Tu smo popili po jedan koktel i tri piva. Nisam osećao da alkohol utiče na moju vožnju, mada ranije nisam vozio kada sam pio. Krenuli smo kući preko mosta na Adi i tu nije bilo saobraćaja, što me verovatno povuklo da vozim brže. Naišao sam na veliki semafor i prošao na zeleno, onda sam na drugom video crveno svetlo i usporavao sam. Video sam da se tačno ispred mene upalilo zeleno, bio sam ubeđen da je to za moj smer i dao sam gas da prođem raskrsnicu. Nisam video nikakvo vozilo ispred u raskrsnici. Onda sam osetio udar i uključili su se vazdušni jastuci - ispričao je u sudnici Đokić.

On je rekao da su tada on i prijatelj izašli iz auta.

- Nisam mogao da stojim od bolova i legao sam na trotoar sa strane, a Jovan je legao pored mene. Tu gubim svest i prvo sledeće što se sećam je da me prebacuju iz jedne na drugu kliniku. Tamo su mi rekli da sam odgovoran za smrt cele porodice. Moj greh je večan. Kajem se. Sada sam svestan da je to moja životna greška - kazao je okrivljeni.

Odgovarajući na pitanja, rekao je da je, inače, uzimao marihuanu pred spavanje u manjim dozama, ali ne to veče. Poslednji put je uzeo veče pre i to dva, tri dima, da lakše zaspi. Kazao je da je te noći prvi put tom prošao raskrsnicom i da je ranije uvek preko mosta "Gazela" išao kući.