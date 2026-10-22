Politika

VUČIĆ POSLAO JASNU PORUKU PRED IZBORE: Jedino me zanima šta je u glasačkim kutijama

В.Н.

22. 10. 2026. u 09:51

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, gostujući u emisiji "Uranak" na televiziji K1, govorio je o predstojećim izborima, mogućem ishodu glasanja.

ВУЧИЋ ПОСЛАО ЈАСНУ ПОРУКУ ПРЕД ИЗБОРЕ: Једино ме занима шта је у гласачким кутијама

Foto: Printskrin/K1 TV

- Priznao sam izborni rezultat kada je bilo 0,3 odsto razlike. Ako izgubimo izbore, ja ću da čestitam našim protivnicima. Reći ću sve što mislim. Znam mnogo više stvari nego što smem da kažem.

Ako pobedimo, neće tu pobedu oteti nijedna strana ambasada, niti bilo ko drugi. Mogu da rade šta hoće, jedino što me zanima jeste šta je u glasačkim kutijama. Ja očekujem neizvesnu borbu. Izbori su jedini lakmus papir. Nikada ne znate, izbori mogu mnogo toga da promene- rekao je Vučić.

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