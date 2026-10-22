„LUKIĆA IZ BOLNICE ODVELI U PAPUČAMA!“ Vučić otvorio staru ranu i žestoko prozvao kadrove DS
PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji "Uranak" kod Jovane Joksimović na K1 televiziji.
- Generala Lukića koji im je verno služio ispiručili su iz bolnice, u papučama, jer su rekli da ga vode na skener, pa mu kupovali papuče. Posle 20 godina isti ljudi. Dejan Šoškić, zna kako sebi da puni džepove i tajkunima. Sve isti ljudi. Imate preko 100 ljudi koje je postavila DS, koji su rešili ponovo da dođu na vlast. Celu kampanju beže od svakog pitanja. Oni misle lako je prolivati tuđu krv po ulicama. To vam obećavaju lideri njihove liste. Kako su u džakovima isporučivali naše ljude. Oni koji su poslati da sruše državu, uradiće sve da državu sruše. Dovoljno mi je da vidim ko ih podržava. Sve sam razumeo i svako pametan je razumeo - rekao je Vučić.
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