Politika

MILIJARDE, STRANE SLUŽBE, NVO I „PEŠADIJA“ NA ULICAMA! Vučić izneo svoje viđenje pozadine protesta!

В.Н.

22. 10. 2026. u 10:15

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PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji "Uranak" kod Jovane Joksimović na K1 televiziji.

МИЛИЈАРДЕ, СТРАНЕ СЛУЖБЕ, НВО И „ПЕШАДИЈА“ НА УЛИЦАМА! Вучић изнео своје виђење позадине протеста!

Foto: Printskrin/K1 TV

- Njima su studenti pešadija. To je ono šta su radili. Para imaju napretek, neograničeno u odnosu na nas. Vukša Dragović vam je doneo spisak ko je sve dao milijardu i 300 miliona. Direktno su strane službe na čelu svega toga. Ceo način finansiranja tzv. civilnog sektora, posle prvog rušenja Mosadeha u Iranu. Direktno je vodio američki ambasador u Teheranu to, i doveo je dinastiju Pahlavi na vlast. Svih tih 26 godina ste imali američkog potrčka i lutkarsko pozorište napravljeno od Irana, od velesile za sva vremena. I onda su se Amerikanci setili da ne prolivaju krv, već da to rade ljudi odatle - kazao je Vučić.

On je istakao da je uslov za otvaranje klastera, da podržavamo razne NVO.

- Ja to znam od početka, samo sam mislio da imaju neke granice. E to baš tako kažu. I to su mi rekli hiljadu puta. A onda kada im kažete da neće ni da razgovaraju sa nama, onda kažu - e dobro, hajde da probamo, možda će da se odljute. Majke mi mile, tako razgovaraju sa nama. Pošto znaju da sa mnom ne mogu da razgovaraju kao sa drugima, ODIHR, ovi iz Saveta Evrope, ovi evropski parlamentarci, tražili su da ih primi Ana Brnabić, Marko Đurić, a neće ih primiti niko. Imaju jedan razlog, prekršili su sve kodekse posmatračke misije. To je ološ sa dna kace. Pitajte ambasade skandinavskih zemalja i Holandije, koliko su imali susreta sa revolucionarima. Pitajte ih i jedne i druge - naglasio je on.

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