Politika

VIDIMO SE USKORO U HALI SPORTOVA: Vučić podelio moćan video pred skup na Novom Beogradu

В.Н.

22. 10. 2026. u 16:09

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić podelio je moćan snimak pred skup u Hali sportova.

ВИДИМО СЕ УСКОРО У ХАЛИ СПОРТОВА: Вучић поделио моћан видео пред скуп на Новом Београду

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

 - Vidimo se u Hali sportova - napisao je Vučić uz snimak.

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Bolji od Jokića? Šek rekao da je ovaj Amerikanac najbolji centar NBA lige! (VIDEO)

Bolji od Jokića? Šek rekao da je ovaj Amerikanac najbolji centar NBA lige! (VIDEO)