Politika

„PORUKA NACISTIČKOG TIPA!“ Vučić žestoko kritikovao postupak N1: Može sa liste, ali ne može Vučić!

P. Đurđević

22. 10. 2026. u 09:56

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PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji "Uranak" kod Jovane Joksimović na K1 televiziji.

„ПОРУКА НАЦИСТИЧКОГ ТИПА!“ Вучић жестоко критиковао поступак Н1: Може са листе, али не може Вучић!

Foto: Printskrin/K1 TV

- Ja se ne takmičim na mrežama, takmičim se u programima, rezultatima. Ja znam da ako dobijem poverenje to moram da sprovedem u delo. Miran sam uprkos problemima kojih je bezbroj, sve ono kroz šta sam morao da prođem, moja porodica i ja. Zadovoljan sam jer smo imali jednu čistu, lepu kampanju. Kad vam N1 zabrani dolazak, kaže ne možeš samo ti da dođeš, onda vam je poruka jasna, poruka nacističkog tipa. Može sa liste, ali ne može Vučić. To kod njih nije čak izazvalo ni sumnju da su pogrešili. Kada sve sagledate, postavite sebi pitanje - dobro da sam živ. Sve im je mračno. Uspeli smo da se nečim pozitivno suprotstavimo - naveo je Vučić.

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