"LAŽ DO LAŽI": Vučić o kampanjama protiv njega – Ubeđivali su ljude da sam ubio dečaka u Valjevu i koristio zvučni top

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, gostujući u emisiji "Uranak" na televiziji K1, govorio je o utiscima iz predizborne kampanje, odnosima sa građanima i političkim protivnicima.

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Govoreći o kampanjama koje su se godinama vodile protiv njega, predsednik Srbije istakao je da su, kako je naveo, širene brojne neistine, od afere "Jovanjica" do optužbi u vezi sa događajima na ulicama.

– Ali su oni deset ili dvanaest godina stvarali određenu percepciju. Tri godine su vodili kampanju o "Jovanjici", a čak su i oni koji su pokrenuli tu priču, poput Miodraga Aleksića, na kraju priznali određene stvari. Međutim, o tome više nismo čuli, iako je to rečeno čak i u Skupštini. Čak i kada je novinarka Zorić to izjavila, o tome su izveštavali samo jedan dan, a onda su tu temu sklonili – rekao je on.

– Kako mislite da neko od njih glasa kada su ubedili neke ljude da sam ubio dečaka u Valjevu, da sam koristio zvučni top? Laž do laži, a nisam ni vodeni top izvodio na ulice – dodao je Vučić.

On je istakao da je policija uvek reagovala isključivo na nasilje.