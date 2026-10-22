ZABRANA OKUPLJANJA OKO JELISEJA: Pojačane mere bezbednosti u Parizu
PARIZ je pod pojačanim merama, a prefektura je za danas zabranila neprijavljena okupljanja tokom dana u širokim zonama prestonice.
U zabranu su uključeni Jelisejska polja, okolina Jelisejske palate, Matinjona u kome stoluje Vlada, parlamenta, Luvra, Bastilje, Trga republike i Šatlea. U četvrtak su zabranjene i prijavljene demonstracije srednjoškolaca i studenata, što je izazvalo njihov revolt. Gradsko saobraćajno preduzeće najavilo je zatvaranje pojedinih stanica metroa.
Policijski čas bio je ponovo na snazi tokom noći između srede i četvrtka u pojedinim delovima Pariza, a sa tim će se prema najavama nastaviti. I u Lionu su danas bila zabranjena okupljanja koja su hteli da organizuju Nacionalna unija studenata i Nova antikapitalistička partija. U Grenoblu, zabrana demonstracija važi od večeras, zaključno sa subotom. U Bordou su zabeležene blokade u tri univerzitetska kampusa, u Brestu i Nantu su najavljena nova okupljanja.
Tuluz večeras uvodi policijski čas u užem centru, predviđen da traje tokom tri noći, dok je u Lionu obnovljen treću noć zaredom. U Lilu su bile zabranjene današnje demonstracije u centru, a produžen je policijski čas za maloletnike bez pratnje. U Perpinjanu su takođe uvedene zabrane okupljanja i ograničenja za maloletnike. U Le Manu zabrana demonstracija u tri gradske zone ostaje na snazi do ponedeljka.
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