Svet

ZABRANA OKUPLJANJA OKO JELISEJA: Pojačane mere bezbednosti u Parizu

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PARIZ je pod pojačanim merama, a prefektura je za danas zabranila neprijavljena okupljanja tokom dana u širokim zonama prestonice.

ЗАБРАНА ОКУПЉАЊА ОКО ЈЕЛИСЕЈА: Појачане мере безбедности у Паризу

Foto: Goran Čvorović

U zabranu su uključeni Jelisejska polja, okolina Jelisejske palate, Matinjona u kome stoluje Vlada, parlamenta, Luvra, Bastilje, Trga republike i Šatlea. U četvrtak su zabranjene i prijavljene demonstracije srednjoškolaca i studenata, što je izazvalo njihov revolt. Gradsko saobraćajno preduzeće najavilo je zatvaranje pojedinih stanica metroa.

Policijski čas bio je ponovo na snazi tokom noći između srede i četvrtka u pojedinim delovima Pariza, a sa tim će se prema najavama nastaviti. I u Lionu su danas bila zabranjena okupljanja koja su hteli da organizuju Nacionalna unija studenata i Nova antikapitalistička partija. U Grenoblu, zabrana demonstracija važi od večeras, zaključno sa subotom. U Bordou su zabeležene blokade u tri univerzitetska kampusa, u Brestu i Nantu su najavljena nova okupljanja.

Tuluz večeras uvodi policijski čas u užem centru, predviđen da traje tokom tri noći, dok je u Lionu obnovljen treću noć zaredom. U Lilu su bile zabranjene današnje demonstracije u centru, a produžen je policijski čas za maloletnike bez pratnje. U Perpinjanu su takođe uvedene zabrane okupljanja i ograničenja za maloletnike. U Le Manu zabrana demonstracija u tri gradske zone ostaje na snazi do ponedeljka.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Kupili smo montažnu kuću od kontejnera iz Kine i - čudo je (VIDEO)
Panorama

0 0

"Kupili smo montažnu kuću od kontejnera iz Kine i - čudo je" (VIDEO)

RAST cena nekretnina poslednjih godina postao je jedan od najvećih društvenih i ekonomskih problema savremenog doba. Kupovina ili iznajmljivanje stana ili kuće za mnoge ljude više nije realna opcija, čak ni uz stalno zaposlenje i stabilna primanja. Troškovi po kvadratu rastu brže od plata, kamatne stope otežavaju zaduživanje, a tržište je sve manje prilagođeno prosečnom građaninu.

21. 10. 2026. u 21:05

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Druže Tito mi ti se kunemo Hrvat iz Ogulina kažnjen zbog partizanskih pesama - orila se i Mlada partizanka

"Druže Tito mi ti se kunemo" Hrvat iz Ogulina kažnjen zbog partizanskih pesama - orila se i "Mlada partizanka"