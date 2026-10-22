TAJNI PLAN PENTAGONA od koga svi strepe: Otkriveno šta spremaju, iz Vašingtona TRDE DA JE SVE LAŽ!
PENTAGON je proveo mesece tiho gradeći novu elitnu tehnološku agenciju koja će pomoći u tajnom ometanju i sabotaži stranih tehnoloških programa koji se smatraju pretnjom po američku vojsku, objavio je danas Politiko, pozivajući se na izvore.
Briselski portal navodi da ni ministar odbrane Pit Hegset ni bilo koji drugi visoki zvaničnik Pentagona nisu javno pomenuli ovu agenciju od njenog osnivanja u aprilu.
-Informacije o Kancelariji za tehnološku podršku (TSO), gotovo je nemoguće pronaći na veb-sajtovima Pentagona, a agencija se po imenu pominje samo u nekoliko do sada neobjavljenih zapisa i memoranduma Ministarstva odbrane, naveo je jedan od izvora.
Izvori poznati toj redakciji tvrde da je zamenik ministra odbrane Stiv Fajnberg predvodio inicijativu unutar Pentagona za stvaranje nove agencije.
Sagovornici koji su razgovarali sa Politikom, a koji su želeli da ostanu anonimni, tvrdili su da je nova agresivna inicijativa neophodna kako bi se pomoglo Pentagonu da se suprotstavi stranim protivnicima za koje tvrde da koriste veštačku inteligenciju i napredne komercijalne tehnologije.
Jedan od njih navodi da je Trampova administracija namerno izbegavala javno pominjanje TSO kako bi izbegla nadzor nad programima koji bi mogli da naštete civilima ili da podstaknu tenzije sa neprijateljskim zemljama.
Zamenik sekretara za štampu Pentagona Džejkob Blis izjavio je da tvrdnje Politika o TSO nisu tačne.
-Ko god vam servira ove tvrdnje ili je loše informisan ili vas namerno navodi na stranputicu kako bi prodavao svoje fantazije, kazao je Blis.
Tanjug
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