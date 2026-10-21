Politika

"OVO SU NAJVAŽNIJI IZBORI!" Žene pozivaju - 25. izađite svi i glasajte za broj 1! (VIDEO)

В.Н.

21. 10. 2026. u 18:39

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ŽENE Srpske napredne stranke poslale su značajnu poruku građanima Srbije uoči parlamentarnih izbora 25. oktobra.

ОВО СУ НАЈВАЖНИЈИ ИЗБОРИ! Жене позивају - 25. изађите сви и гласајте за број 1! (ВИДЕО)

Foto: Novosti

- Ovo su najvažniji izbori. Ovo je pitanje opstanka Srbije. Zato 25. oktobra izađite i glasajte za broj 1 - poručila je Lidija Vukićević

Foto: Novosti

- Hajde da 25. izađemo na izbore i podržimo politiku kontinuiteta, mira i stabilnosti čiji je vodič naš Aleksandar Vučić. Izađimo na izbore i podržimo listu br 1 - Ujedinjena Srbija.

Foto: Novosti

POGLEDAJTE SVE PORUKE U VIDEU: 

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