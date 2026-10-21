"U NEDELJU POBEĐUJEMO I ZA SRBIJU I ZA SRPSKU!" Vučić pred skup u Nišu sa Dodikom: "Hvala Miloradu na prijateljstvu!" (VIDEO)

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, objavio je na svom Instagram nalogu video iz automobila uoči velikog predizbornog skupa u Nišu.

Foto: Printskrin

Vučić se u automobilu nalazi sa Miloradom Dodikom.

"Hvala Miloradu Dodiku na prijateljstvu! U nedelju pobeđujemo i za Srbiju i za Srpsku!", navedeno je u opisu snimka.

- Mile i ja na zadnjem sedištu moje škode. Dragana nas snima sa prednjeg sedišta. Na ulazu smo u Niš, i naravno kiša pada. Bez obzira na to zahvalan naorodu i ljudima kojima ne smeta ni kiša, i posebno zahvalan predsedniku Dodiku, što je pomagao, trudio se kolio god je mogao u ovoj našoj kampanji da pokaže koliko je važna veza između Srpske i Srbije. Hvala mu za svih ovih 14 godina, rekao bih najbližih odnosa, Srbije i Srpske u našoj istoriji. Nadam se pobedi u nedelju, i to će biti pobeda ne samo za ljude u Srbiji, već i za celu Republiku Srpsku - navodi Vučić na snimku.

- Ja verujem u pobedu, pobeda ljudi iz Republike Srpske, mene, svih mojih ljudi je apsolutna. Nikada bolji odnosi Republike Srpske i Srbije. Ne želim to da izgubim ni po koju cenu. Želim da podržim i pozdravim sve ljude kojima je stalo do srpskog naroda, Republike Srpske, Srbije... - dodao je Dodik.