Politika

"U NEDELJU POBEĐUJEMO I ZA SRBIJU I ZA SRPSKU!" Vučić pred skup u Nišu sa Dodikom: "Hvala Miloradu na prijateljstvu!" (VIDEO)

В.Н.

21. 10. 2026. u 18:04

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, objavio je na svom Instagram nalogu video iz automobila uoči velikog predizbornog skupa u Nišu.

У НЕДЕЉУ ПОБЕЂУЈЕМО И ЗА СРБИЈУ И ЗА СРПСКУ! Вучић пред скуп у Нишу са Додиком: Хвала Милораду на пријатељству! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Vučić se u automobilu nalazi sa Miloradom Dodikom. 

"Hvala Miloradu Dodiku na prijateljstvu! U nedelju pobeđujemo i za Srbiju i za Srpsku!", navedeno je u opisu snimka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mile i ja na zadnjem sedištu moje škode. Dragana nas snima sa prednjeg sedišta. Na ulazu smo u Niš, i naravno kiša pada. Bez obzira na to zahvalan naorodu i ljudima kojima ne smeta ni kiša, i posebno zahvalan predsedniku Dodiku, što je pomagao, trudio se kolio god je mogao u ovoj našoj kampanji da pokaže koliko je važna veza između Srpske i Srbije. Hvala mu za svih ovih 14 godina, rekao bih najbližih odnosa, Srbije i Srpske u našoj istoriji. Nadam se pobedi u nedelju, i to će biti pobeda ne samo za ljude u Srbiji, već i za celu Republiku Srpsku - navodi Vučić na snimku. 

- Ja verujem u pobedu, pobeda ljudi iz Republike Srpske, mene, svih mojih ljudi je apsolutna. Nikada bolji odnosi Republike Srpske i Srbije. Ne želim to da izgubim ni po koju cenu. Želim da podržim i pozdravim sve ljude kojima je stalo do srpskog naroda, Republike Srpske, Srbije... - dodao je Dodik. 

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