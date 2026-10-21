"U NEDELJU ĆEMO DA POBEDIMO!" Tomislav Nikolić iz Niša - Samo mi imamo dobre odnose sa celim svetom, ne služimo ni jednoj velikoj sili!

VELIKI predizborni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" održava se na Trgu kralja Milana u Nišu.

Foto: Novosti

Velikom broju okupljenih građana na početku skupa obratio se bivši predsednik Srbije Tomislav Nikolić.

- 14. oktobra obeležena je 82. godinjšica oslobođena Niša u Drugom svestkom ratu. Oslobodili smo se tada vladavine stranaca, obećavam vam nikada nas neće pokoriti niko, pa ni ovi kojio pokušavaju da kontrolišu Srbiju. Nisam dobrog zdravstvenog stanja, ne zamerite - naveo je Nikolić.

- Imamo svoj utemeljeni put od 2012, Ujedinjena Srbija će nastaviti tim putem. Niš ima nasleđe koje treba čuvati dok postojimo, neizvesnost je prihvatljiva u nauci i laboratoriji, ali je nespojiva sa svakodnevnim životom. Domaćini ne žele da žive u neizvesnosti. U nedelju prestaju svađe i podele, pobednik počinje da radi, a poraženi nastavlja u skupštini borbu - dodao je on.

Foto: Novosti

- Aleksandar i ja smo do 2012. najčešće smo osvajali najveći broj mesta, a drugi nisu smeli da nam se pridruže. Nikada nismo pravili nemire, ali nismo ni klonuli, nego podizali glavu. Ništa nije normalnije od prihvatanje volje građana. U nedelju ćemo da pobedimo, u ponedeljak 26. oktobra mora da se razmišlja o platama, penzija, energetskoj sigurnosti. Mo savet blokaderima, je da prebroje glasove, priznaju rezultate. Scenaritsti će im opet dati novac, ionako se igraju sa tuđim sudbinama.

- Samo mi imamo dobre odnose sa celim svetom, ne služimo ni jednoj od četiri velike sile. Sačuvaćemo Kosovo i Metohiju, tako mi svetog trojstva. Vučić će je predvoditi u velikim pobedama, ne postoji još nijedan sin Srbije koji bi mogao uspešn oda nastavi započeto. Aleksandar je svaki dan poslednjih 14 godina posvetio ekonomskom narpetku, i još nije zadovoljan. Ima planove i ideje kako dalje i kako bolje. Nije mu bilo lako. Svakim glasom kojim mu damo 25 okrobra, obavezivaćemo ga da se bori za sve nas. Odavno je izabrao svoj put, na mnogaja ljeta Aleksandre - istakao je Nikolić.