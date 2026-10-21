VUČIĆEVA PORUKA NARODU U SRPSKOJ I NA KiM: Volimo vas braćo i sestre koji čuvate naše srpsko ime i prezime!

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, obraćajući se na mitingu u Nišu zahvalio se prisutnima što su po ovakvom vremenu ostali na skupu.

Foto: Novosti

- Hvala vam na veličanstvenom dočeku, što vas kiša nije oterala. Ja pred vama večeras polažem zakletvu, vama polažem račune. Jednim velikim aplauzom pozdravite predsednike Nikolića i Dodika.

- Imam poruku za naš narod u Republici Srpskoj, javite Srpskoj da je volim i javite da je svi u Nišu volimo. Poruka za naš narod za Srbe sa Kosova i Metohije, volimo Kosovo i Metohiju, Kosovo i Metohija su deo Srbije, volimo vas braćo i sestre koji čuvate naše srpsko ime i prezime.