Politika

VUČIĆEVA PORUKA NARODU U SRPSKOJ I NA KiM: Volimo vas braćo i sestre koji čuvate naše srpsko ime i prezime!

В. Н.

21. 10. 2026. u 18:38

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PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, obraćajući se na mitingu u Nišu zahvalio se prisutnima što su po ovakvom vremenu ostali na skupu.

ВУЧИЋЕВА ПОРУКА НАРОДУ У СРПСКОЈ И НА КиМ: Волимо вас браћо и сестре који чувате наше српско име и презиме!

Foto: Novosti

- Hvala vam na veličanstvenom dočeku, što vas kiša nije oterala. Ja pred vama večeras polažem zakletvu, vama polažem račune. Jednim velikim aplauzom pozdravite predsednike Nikolića i Dodika.

- Imam poruku za naš narod u Republici Srpskoj, javite Srpskoj da je volim i javite da je svi u Nišu volimo. Poruka za naš narod za Srbe sa Kosova i Metohije, volimo Kosovo i Metohiju, Kosovo i Metohija su deo Srbije, volimo vas braćo i sestre koji čuvate naše srpsko ime i prezime.

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