DODIK U NIŠU: Putinova podrška Vučiću je neupitna, Srbija ne sme da se vrati u vreme poniženja

MILORAD Dodik obratio se na velikom predizbornom skupu liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" u Nišu, na kojem se očekuje i obraćanje prvog na listi i nosioca liste, Aleksandra Vučića. Dodik je tokom govora preneo poruke sa sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, istakao podršku Republike Srpske Srbiji i pozvao Srbe da ostanu ujedinjeni.

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- Bio sam na sastanku sa predsednikom Putinom, pitao me je za Vučića, za njegovo zdravlje. Rekao sam mu da smo zajedno na putu, a poručio je Srbima da je njegova podrška Vučiću i njegovoj politici neupitna, i oko neuvođenja sankcija. Zna da ceni šta Vučić radi za svoj narod - rekao je Dodik.

Obraćajući se okupljenima, Dodik je poručio da je došao u Niš kako bi preneo podršku naroda Republike Srpske Srbiji i njenom predsedniku.

- Došao sam da ti kažem u ime ljudi Srpske, da volimo tebe i Srbiju, da te podržimo, da ne odustanemo, ujedinjena braćo. Nedavno smo ostvarili veliku pobedu u Srpskoj, a to smo uradili kao prvu etapu velike pobede 25. Njegov odnos prema Republici Srpskoj, on je onaj koji nas je zadužio, u koga verujemo. On je čovek koji ne izdaje narod i brani narod, to je čovek koji će nastaviti da gradi odlične odnose sa Srpskom i svedok sam, odnos prema Srpskoj bio je najbolji mogući sa Tomom i Aleksandrom - istakao je Dodik.

Govoreći o odnosima Srbije i Republike Srpske, Dodik je naglasio da Srbi sa obe strane Drine dele iste snove, uprkos, kako je naveo, pokušajima da budu razdvojeni.

- Mi iz Republike Srpske volimo Srbiju, mi živimo srpski san, iako nas zlikovci dele. Aleksandar Vučić je kriv što je Srbija jaka i što je ne vole, i hoće da je vide slabu - poručio je Dodik.

On je zatim govorio o promeni međunarodnog položaja Srbije i ulozi koju, prema njegovim rečima, u tome ima Aleksandar Vučić.

Gledao sam svojim očima, bio tužan, a kad je Vučić došao na međunarodnu scenu, međunarodni položaj Srbije je počeo da se menja. Nemojte dozvoliti da nas vraća neko na vreme kada smo bili poniženi, kada su nas udarili. Vučić je postavio ciljeve koji su jasni, nisam upoznao čoveka koji više voli Srbiju kao što je Vučić - rekao je Dodik.

Dodik je tokom obraćanja ponovio poruku o značaju jedinstva Srba, uz isticanje podrške Republici Srpskoj politici koju vodi Aleksandar Vučić i nastavku bliskih odnosa Srbije i Republike Srpske.