Politika

DETALJAN PLAN ZA JAKU I STABILNU SRBIJU! Ovo su Vučićevi stubovi razvoja osmišljeni s jasnim ciljem

В.Н.

21. 10. 2026. u 07:50

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSTAVLjANjEM istorijskih razvojnih programa za istočnu i južnu Srbiju, kandidat za premijera i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić pokrenuo je do sada najobimniji strateški poduhvat u novijoj istoriji zemlje, osmišljen s jednim ciljem – stvaranjem jake, ekonomski moćne i infrastrukturno nepokolebljive Srbije.

ДЕТАЉАН ПЛАН ЗА ЈАКУ И СТАБИЛНУ СРБИЈУ! Ово су Вучићеви стубови развоја осмишљени с јасним циљем

FOTO TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ/bs

Kroz noseće stubove razvoja – koji donose 20 gigantskih fabrika na jugu, više od 1.000 kilometra modernizovanih puteva, brze saobraćajnice i nikada veća ulaganja od 1,3 milijarde evra u zdravstvo, država pokreće snažan talas reindustrijalizacije.

Ova Vučićeva vizija stvara čvrste temelje za dugoročni ekonomski prosperitet, osiguravajući da mladi ostaju, rade i grade budućnost na svom kućnom pragu.

Istočna Srbija - Šest stubova ekonomskog i infrastrukturnog razvoja

Plan razvoja istočnog dela Srbije– koji obuhvata Timočki, Borski, kao i delove Braničevskog i Pomoravskog okruga, Aleksandar Vučić zvanično je predstavio u Zaječaru. Zasniva se na šest ključnih oblasti koje spajaju reindustrijalizaciju, modernizaciju saobraćaja i direktna ulaganja u životni standard.

1. Industrija, rudarstvo i metalurgija: Nove fabrike i program "Prva plata istoka"

  • Ekološko rudarstvo: Rudarska proizvodnja i industrija moraju se odvijati uz striktno poštovanje najviših standarda zaštite životne sredine, kako bi se građanima obezbedili čist vazduh i zdrava okolina.
  • Subvencije za mlade: Pokreće se specijalni program "Prva plata istoka", namenjen zapošljavanju mladih bez radnog iskustva. Država će poslodavcima obezbeđivati znatno veće subvencije u odnosu na razvijenije delove Srbije kako bi mladi ostali u svom kraju.
  • Novi proizvodni pogoni: U prostoru nekadašnje fabrike "Timočanka" u Zaječaru pokreće se proizvodnja vojnih vozila kompanije Jugoimport SDPR (prvih 50 radnika počinje sa radom ubrzo, a u naredna tri meseca planirano je zapošljavanje više od 100 ljudi). Najavljeno je i dovođenje dodatnih privatnih investitora ili otvaranje novog državnog pogona.

2. Energetika, saobraćaj i logistika: Brze saobraćajnice, pruge i Đerdap 3

  • Strateški energetski i logistički projekti: Planirana je realizacija hidroenergetskog projekta Đerdap 3 radi dugoročne energetske stabilnosti, kao i obimno proširenje Luke Prahovo radi povećanja teretnih kapaciteta i razvoja industrijskih zona.
  • Moderna drumsko-železnička mreža: Ključni saobraćajni projekat je izgradnja brze saobraćajnice Paraćin–Zaječar–Negotin u dužini od 133 kilometra, sa rokom završetka od šest godina. Planirano je i saobraćajno povezivanje duž Dunava prema Brzoj Palanci, obnova železničkih linija na relaciji Majdanpek–Zaječar–Niš, kao i asfaltiranje lokalnih puteva (deonice kod Šljivara, Zlota i Podgorca u dužini od 12 km, te pravac Zaječar–Lubnica–Planinica–Boljevac.  

3. Turizam i ugostiteljstvo: Nautika na Dunavu i ulaganje u Staru planinu

  • Podrška smeštajnim kapacitetima: Predviđene su državne subvencije za izgradnju novih hotela i sportske infrastrukture, uz dalji razvoj turističke infrastrukture na Staroj planini.
  • Dunavski nautički turizam: Planira se uvođenje ekoloških katamarana i panoramskih izletničkih linija koje će povezivati Kladovo, Donji Milanovac i Golubac.   

Foto: SNS

4. Poljoprivreda i prehrambena industrija: Subvencije do 75 odsto

  • Prerađivački pogoni i hladnjače: Za otvaranje fabrika i manjih prerađivačkih pogona u opštinama Zaječar, Boljevac, Knjaževac, Sokobanja i Borskom okrugu obezbeđene su državne subvencije koje pokrivaju 70 do 75 odsto ukupnog ulaganja. Fokus je na izgradnji hladnjača i logističkih centara za siguran otkup voća i poljoprivrednih proizvoda.
  • Vinski putevi: Planirano je unapređenje vinskih puteva i podsticanje lokalnih vinara da grade smeštajne kapacitete poput bungalova i manjih hotela.   

5. Ekologija, gradovi i sela: Uređenje obala Timoka i gradskih jezgara

  • Zaštita reka i zelene zone: Planira se uređenje i obnova obala reke Timok, izgradnja pešačkih i rekreativnih zona, kao i uređenje centralnih gradskih trgova u Zaječaru, Knjaževcu, Boljevcu i Sokobanji.
  • Očuvanje prirode: Razvoj rudarstva biće striktno usklađen sa zaštitom reka Dunava i Timoka.   

6. Ljudi, znanje i zdravlje: 1,3 milijarde evra za zdravstvo i obrazovni centri

  • Masovna ulaganja u zdravstvo: U naredne tri godine planirano je ulaganje od 1,3 milijarde evra u bolnice i domove zdravlja širom Srbije. Svaki opštinski i okružni centar biće opremljen mamografom, rendgenom i magnetnom rezonancom.
  • Krupni projekti u Zaječaru: Najavljena je izgradnja novog doma zdravlja i kompletno uređenje ginekološko-porodilišnog dela zaječarske bolnice (investicija vredna više od 60 miliona evra), kao i izgradnja novog Srednjoškolskog centra u Zaječaru (preko 30 miliona evra).
  • Obrazovanje za privredu: Predviđeno je širenje dualnog obrazovanja i otvaranje specijalizovanih trening-centara.   

Jug Srbije: Šest stubova za kvantni skok pet okruga

Specijalni program koji je Aleksandar Vučić osmislio sa svojim timom namenjen je razvoju juga Srbije i obuhvata pet okruga: Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski – u kojima živi oko 854.000 stanovnika. Osnovni cilj ove Vučićeve strateške vizije jeste da kroz direktne finansijske podsticaje, masovna ulaganja i sistemsko jačanje lokalnih zajednica zaustavi odlazak stanovništva ka Beogradu i inostranstvu.

1. Dalja industrijalizacija: Značajno veće subvencije i 20 velikih fabrika

  • Rekordni podsticaji za investitore: Investitori (domaći i strani) koji otvaraju fabrike na jugu Srbije dobijaće znatno veće državne subvencije u poređenju sa ulaganjima u Beogradu i razvijenijim delovima zemlje.
  • Novi industrijski kapaciteti: Cilj je da u narednih 8 do 10 godina na jug stigne 20 velikih strateških fabrika, desetine manjih pogona (posebno namenjenih zapošljavanju žena), kao i više od 10 pripremljenih strateških projekata i industrijskih baza.
  • Pomoć najnerazvijenijim opštinama: Povećavaju se transferna sredstva za siromašne opštine kao što su Trgovište, Bosilegrad, Babušnica, Medveđa, Lebane i Bojnik.

2. Razvoj infrastrukture: Obnova 1.000 kilometara puteva i nova elektro-mreža

  • Rekonstrukcija puteva: Predviđena je obnova i modernizacija više od 1.000 kilometara lokalnih i regionalnih puteva.
  • Energetska stabilnost: Sledi kompletna rekonstrukcija dalekovoda i niskonaponske mreže, uz zamenu drvenih bandera u svim selima kako građani tokom zime ne bi ostajali bez električne energije.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

3. Turizam: Obnova banja i celogodišnji turizam na Vlasini

  • Tri puta više noćenja: Plan je utrostročenje broja turističkih noćenja na jugu Srbije.
  • Revitalizacija banjskih i prirodnih lečilišta: Ulažu se velika sredstva u obnavljanje Prolom, Kuršumlijske, Lukovske, Sijarinske, Bujanovačke, Vranjske i Niške Banje. Poseban akcenat stavljen je na uređenje potesa od Sijarinske Banje do Zavojskog jezera kod Pirota i Vlasine, koja treba da privlači turiste 365 dana u godini.

4. Poljoprivreda i podrška selu: Logistički centri i najbolji uslovi za proizvođače

  • Poljoprivreda i podrška selu: Logistički centri i najbolji uslovi za proizvođače
  • Prehrambena logistika: Država obezbeđuje kompletnu logističku mrežu i dodatne subvencije za izgradnju hladnjača i prerađivačkih kapaciteta.
  • Sigurnost za poljoprivrednike: Proizvođači na jugu Srbije imaće najpovoljnije državne subvencije i podršku za plasman svojih proizvoda.   

5. Stambeni program "Prva moja kuća": Uslovi za ostanak mladih na selu

  • Kvalitetna stambena rešenja: Pokreće se državni program "Prva moja kuća" (ili "Kuća na mom pragu"), namenjen mladima koji žele da žive i ostanu na selu.
  • Povezivanje stanovanja i privrede: Uz izgradnju uslovnih i modernih kuća planira se otvaranje malih proizvodnih pogona u blizini, čime se obezbeđuje dugoročna egzistencija porodica.      

Foto: SNS

6. Ulaganje u ljude i obrazovanje: Dualni centri i jačanje fakulteta

  • Centri znanja: Predviđena je izgradnja 10 regionalnih centara za dualno obrazovanje.
  • Širenje visokog školstva: Pored Niša kao univerzitetskog centra, planira se jačanje i dovođenje fakulteta u Leskovac, kao i otvaranje visokoškolskih odeljenja u Vranju i Prokuplju.

Realizacija 12 stubova razvoja pokazuje da Vučićeva politika počiva na delima i dugoročnom planiranju. Poruka Vučića građanima istoka i juga jeste da država stoji iza njih kroz rekordne subvencije, izgradnju puteva i otvaranje fabrika tamo gde su najpotrebnije.

Povezivanjem privrede, zdravstva i obrazovanja stvara se jaka i moderna Srbija u kojoj svaki građanin oseća napredak na svom kućnom pragu.

(Kurir)

BONUS VIDEO: Raguš: Najveći udarac u veze matice je ćutnja studenata koji nemaju odgovor studentima iz RS

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac

DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac