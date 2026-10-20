Politika

VUČIĆ NAJAVIO VLADU SA SAMO 12 MINISTARA I VEĆE SUBVENCIJE ZA RAZVOJ REGIONA: Nema lenstvovanja, radiće se i po 14 sati dnevno

24седам

20. 10. 2026. u 22:28

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NOSILAC liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će vlada u kojoj bi bio premijer, ukoliko dobije poverenje građana na izborima, imati svega 12 ministara.

ВУЧИЋ НАЈАВИО ВЛАДУ СА САМО 12 МИНИСТАРА И ВЕЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ РЕГИОНА: Нема ленствовања, радиће се и по 14 сати дневно

Foto: Printscreen

Najavio je maksimalnu disciplinu, više rada na terenu i posebne programe za razvoj različitih delova Srbije, čiji je cilj poboljšanje životnog standarda građana.

Vučić je na RTS-u, u terminu za predstavljanje izbornih lista za parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar, govorio zajedno sa predsednikom SNS-a Milošem Vučevićem, Anom Brnabić, Sinišom Malim i kandidatkinjom na listi, studentkinjom Marijom Stanković.

Govoreći o organizaciji buduće vlade, poručio je da će se od ministara očekivati naporan rad.

– Svi ministri, ne računajući ministarstva sile - odbrane i policije, biće u istoj zgradi. Nema lenstvovanja, biće težak i naporan rad. Disciplina do maksimuma. Ako hoćeš da radiš u vladi, moraš da radiš najmanje 10 sati, a ponekad ćeš morati da radiš i 12, 13 i 14 sati – rekao je Vučić.

Više reda u lokalnim samoupravama

Najavio je da će rad vlade pratiti i uvođenje veće discipline u lokalnim samoupravama.

– Moraćemo da zavedemo red i da lokalnim kabadahijama očitamo bukvicu. I da pokažemo da brinemo, a ne oni da nam srozavaju ugled, da pokažemo da brinemo o svakom od vas i da budemo spremni da odemo u svako selo – rekao je Vučić.

Dodao je da će to biti vlada koja će raditi na terenu, umesto da njeni članovi budu zadovoljni time što imaju tašnu, mašnu, sekretaricu i lep automobil.

– Već ljudi treba da idu na teren i da rade na terenu. E, samo takva vlada ima šansu za uspeh – poručio je.

Posebni programi za razvoj regiona

Vučić je izjavio i da je koalicija oko SNS-a izradila posebne programe za različite delove Srbije, koje je, kako je naveo, ozbiljno analizirao od kada nije predsednik Republike.

Prema njegovim rečima, pripremljeni su programi za jug, istok i zapad Srbije, a njima će biti obuhvaćen i deo Vojvodine, pre svega srednji i severni Banat.

– Zašto? Recimo zapad Srbije: Moravički okrug. Centar Moravičkog okruga je Čačak, Kolubarski centar je Valjevo, Zlatiborski centar je Užice i Raški okrug, centar je Kraljevo. Imaju oko 840.000 stanovnika. Plate su na 85 odsto proseka Republike. Tu moramo, kao i na jugu Srbije gde su plate za nijansu još niže, moramo da napravimo posebne programe za subvencionisanje, za dovođenje fabrika, za dovođenje investitora – kazao je Vučić.

Izrazio je uverenje da će, ukoliko dobije poverenje građana, uz veliki trud i rad ostvariti značajne rezultate.

– Ubeđen sam, jer kada ponudimo umesto 50 odsto subvencije za zapošljavanje ljudi, 70 odsto, negde i 80 odsto, poput malih opština i siromašnih - Babušnice, Trgovište, Bosilegrad, ako hoćete i Vladičin Han i Surdulica, i mnogih drugih opština, ili na zapadu Srbije kao što su vam Nova Varoš, Prijepolje, Priboj, ili Ivanjica, ili neke druge opštine, onda ćemo to da uradimo – rekao je.

Dodao je da će za one koji žele da investiraju biti u potpunosti obezbeđena infrastruktura.

Podrška prerađivačkoj industriji i poljoprivrednicima

Posebno je najavio značajnije i povećane subvencije za poljoprivredno-prehrambenu i prerađivačku industriju, ističući da je potrebna nova „Srbijanka“, poput nekadašnje fabrike u Valjevu.

– Ko god hoće od privatnika da radi, dobiće našu najveću pomoć i podršku za to. Nama je potreban novi Delišes u Hanu, nama je potreban novi Džervin u Knjaževcu, nama je potrebna nova Podgorka u Osečini. I sve to nismo mogli da radimo prethodnih godina, jer smo bukvalno zemlju vadili iz blata, kao Feniks iz pepela: podizali je, gradili je, radili, otvarali velike fabrike da bi ljudi mogli da imaju platu. E, sad možemo da radimo ovakve stvari koje će da pomognu i našim proizvođačima malina, našim proizvođačima šljiva, našim proizvođačima višnje – naglasio je Vučić.

Poručio je da su subvencije poljoprivrednicima redovne i da će biti samo veće, a da će se posebno podsticati razvoj stočarske proizvodnje.

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