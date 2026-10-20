VUČIĆ NAJAVIO OGROMNA ULAGANJA ŠIROM SRBIJE: Više od 15 milijardi evra za rešavanje velikog problema! Otkrio kada očekuje rezultate

Predstavljajući izborni program na RTS-u, Vučić je govorio o projektima koji zahtevaju godine rada i velike investicije.

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Za rešavanje jednog od najvećih infrastrukturnih problema u Srbiji biće potrebno više od 15 milijardi evra, a Aleksandar Vučić najavio je večeras da bi pitanje vodosnabdevanja u celoj zemlji moglo da bude rešeno u narednih šest do devet godina. Predstavljajući izborni program na RTS-u, poručio je da će, ukoliko lista koju predvodi dobije poverenje građana na izborima 25. oktobra, rad na rešavanju ovog problema početi odmah.

Vučić je istakao da su razmere potrebnih ulaganja ogromne i da je reč o poslu koji se ne može završiti za kratko vreme. Uz vodovodnu mrežu, među prioritetima je naveo izgradnju kanalizacije, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i savremenih regionalnih deponija.

Više od 15 milijardi evra za vodosnabdevanje

Govoreći o planovima za naredni period, Vučić je ocenio da nedovoljno razvijena vodovodna infrastruktura predstavlja jedan od najvećih problema sa kojima se suočavaju pojedini delovi Srbije.

Prema procenama koje je izneo, za njegovo rešavanje na teritoriji cele zemlje potrebno je više od 15 milijardi evra.

- Mi ćemo u godinama koje dolaze taj problem rešavati, krenuti odmah da ga rešavamo i verujemo da za šest do devet godina taj problem u Srbiji konačno može da bude rešen - kazao je Vučić.

On je naglasio da je reč o dugoročnom poslu koji zahteva velika finansijska sredstva, ali i sistematsko rešavanje problema u različitim delovima zemlje.

Samo za Kragujevac potrebno 680 kilometara cevi

Da izazovi nisu vezani isključivo za vodosnabdevanje, Vučić je ilustrovao primerom Kragujevca, gde je za rešavanje problema kanalizacione infrastrukture potrebno čak 680 kilometara cevi.

Prema njegovim rečima, izgradnja kanalizacione mreže predstavlja složen posao, naročito kada se uzme u obzir da su potrebna i dodatna postrojenja za preradu i prečišćavanje otpadnih voda.

Vučić je istakao da takvi projekti moraju da obuhvate čitavu zemlju, kako bi se građanima obezbedili kvalitetniji uslovi za život.