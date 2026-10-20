RAGUŠ U DEBATI U EMISIJI "TAKOVSKA 10": Najgore žive naši sunarodnici na prostoru Hrvatske

U EMISIJI "Takovska 10" na RTS-u večeras se vodi predizborna debata o položaju Srba u zemljama regiona i odnosu Srbije prema svom narodu izvan njenih granica. Stavove izbornih lista predstavljaju Marina Raguš, Đorđe Milićević, Nemanja Karović i Miloš Jovanović, a u središtu razgovora je pitanje šta Srbi iz okruženja znače Srbiji i kakvu podršku od nje očekuju.

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Na pitanje kako živi naš narod u regionu, Raguš je odgovorila:

- Definitivno Srbi koji žive u BiH, koji u najvećem procentu žive u RS, zbog činjenice da su se borili za svoj opstanak. Najgore žive naši sunarodnici na prostoru Hrvatske zbog činjenice da postoji Domovinski pokret koji temelji određene ideologije za koje smo mislili da smo završili u 90-ima ili sa periodom Drugog svetskog rata. U situaciji i atmosferi gde jedan Tompson prikupi pola miliona ljudi na ustaškim narativima, možete misliti kako je srpskom narodu.

Došlo je do rasprave između

Dok su se učesnici međusobno prekidali, voditeljka je nekoliko puta insistirala da se Raguševoj omogući da govori.

– Molim vas, gospodine Milićeviću, samo da čujemo gospođu Raguš – ponavljala je.

Ukazala je na atmosferu u studiju.

– Ja moram faktički da dišem za svoje vreme. Nadam se da ćete uspeti da obezbedite makar parlamentarnu atmosferu – poručila je.

Raguš je ocenila da se političke prilike u Srbiji ne mogu posmatrati odvojeno od širih geopolitičkih procesa.

- Jako je teško govoriti izvan geopolitičkog i geostrateškog konteksta. Pogotovo kada imamo na pameti procese dugog trajanja. Ti procesi dugog trajanja kao što vidite danas dobijaju puni intenzitet. Svaki put kad su izbori u Srbiji i kada je reč o Aleksandru Vučiću koji je nekako uspeo da okupi lidere srpskog naroda u regionu i u dijaspori oko sebe. Svi se nekako uključuju od Zagreba, političkog Sarajeva i dobrim delom Podgorice, da nisko udaraju,lome, ubacuju se razni klipovi zato što postoji jedan i jedini cilj da se Srbija oslabi i vrati u srednji vek. Da Srbija ne bude samostalna i nezavisna i da Srbijom upravljaju strane ambasade, da li kroz NGO, kroz SL, druge organizacije, ali svi su oni na istom poslu.

- Kada vidite ko je sve podržao SL, to je meni frapantno i dobro govori o tome šta je budućnost Srba u matici, regionu i dijaspori. Mi se ne mešamo u unutrašnje poslove nijedne zemlje. To je naš principijelan stav. Poštujemo međunarodno pravo, suverenitet svake zemlje, ali imamo obavezu da vodimo računa o svom narodu.

Raguš ocenjuje da je Studentska lista nastala kao deo širih geopolitičkih procesa.

– Danas ovde kao proizvod toga imamo potpuno novi politički proizvod i imamo klasičan geopolitički inženjering koji se zove „Studentska lista“. Kada vidite ko je „Studentskoj listi“ dao podršku, vidite otprilike kakav je geopolitički kurs.

– Moramo reći da je nacionalni interes Hrvatske da srušimo Vučića sa vlasti i da stanemo na stranu i podržimo ove mlade ljude koji blokiraju i protestuju na ulicama srpskih gradova – citirala je Raguš izjavu koju je pripisala hrvatskoj kandidatkinji. Za mene je to definicija odnosa u regionu i geopolitičke kreacije jednog političkog proizvoda.

Govorila je o stranom uticaju na politička dešavanja u Srbiji, posebno izdvojivši Gintera Felingera i njegovu javnu podršku „Studentskoj listi“.

- Mi smo imali podršku Gintera, Austrijanca, koji je rekao da Vučića treba proterati u Sibir.A onda ćemo mi zidove oko Srbije, ali zato će da podrži svim silama.A onda ova druga nam kaže da Srbi moraju da progutaju gorke pilule.

Raguš je podsetila na napad na Aleksandra Vučića u Potočarima 2015. godine.

– Sećate se Potočara 2015. godine? Pokušaj da se izgradi mir, kroz jednu istorijski značajnu političku figuru kao što je Aleksandar Vučić, doživeo je kamenovanje.Došao je da položi cvet nevino postradalima u korist mira i stabilnosti. Do dana današnjeg nismo saznali ko je naredio, ko je instruisao i ko je učestvovao u svemu tome.

O odnosu "Studentske liste" prema studentima iz Republike Srpske.

– Najveći udarac, ne samo u taj sentiment veze matice Srbije i Republike Srpske, jeste udarac koji su primili studenti iz Republike Srpske – ocenila je.

Ona je pomenula transparent istaknut u Novom Pazaru, sa porukama o Srebrenici i Ratku Mladiću, tvrdeći da su studenti iz Republike Srpske već dva puta tražili odgovor svojih kolega iz Beograda.

– Dva puta već do sada insistiraju na odgovoru njihovih kolega iz Beograda, koji nisu dobili – rekla je Raguš.

Zaključila je da studenti iz Republike Srpske, prema njenom mišljenju, neće dobiti odgovor ni nakon izbora.

– Ja verujem da neće dobiti ni posle izbora. Zato što niko iz „Studentske liste“ ne može studentima da da taj odgovor – poručila je.

Kritikovala je program "Studentske liste", poručivši da u njemu nema odgovora na ključna nacionalna pitanja, a posebno je istakla podršku koju je Srbija pružala rukovodstvu Republike Srpske.

– Prvo, u tom programu od 11 tačaka mi nismo videli nijedan nacionalni momenat. Ništa! Jedanaest tačaka iz nigde u ništa! Deca na kraju osnovne škole, verujem da bi to bolje napravila – poručila je Raguš.

Ona je time dovela u pitanje odnos „Studentske liste“ prema položaju srpskog naroda u regionu, posebno Republici Srpskoj i Kosovu i Metohiji.

– Sram vas bilo da na taj način govorite o čoveku koji je kao predsednik i kao premijer uradio onoliko za Republiku Srpsku! Kada i Milorad Dodik, i gospodin Stevandić, i celo rukovodstvo govore o Srbiji, govore o Aleksandru Vučiću. Pa kad su bili pod sankcijama, niste im vi pomogli, nego su odavde, iz Beograda, leteli ka raznim evropskim i svetskim predstavnicima da iskažu svoj deo priče vezano za visokog predstavnika! Slušala sam vaše manipulacije i potpune neistine!

Nakon toga je odbacila optužbe iznete tokom rasprave.

– Ja vas nisam prekidala, nego sam slušala vaše manipulacije, potpune neistine! Sram vas bilo! I opet sada nismo čuli da ste se ogradili od transparenata u Novom Pazaru. Kada vi budete u opoziciji da se borite za srpski narod, pogotovo kada je reč o rezoluciji o genocidu u Srebrenici, tako što je radio u Generalnoj skupštini Aleksandar Vučić i izborio da 109 zemalja ne glasa za tu rezoluciju! – poručila je.