Politika

NIŠ DANAS GRMI UZ TRUBE I RUZMARIN! Jug Srbije u znaku jedinstva, Vučić predstavlja plan za budućnost , a biće i iznenađenja

В.Н.

21. 10. 2026. u 07:57

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NIŠ - grad prepoznatljiv po svom temperamentu, energiji i južnjačkom duhu, danas, 21. oktobra, biće mesto velikog okupljanja na Trgu kralja Milana, gde će biti održan skup liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“.

НИШ ДАНАС ГРМИ УЗ ТРУБЕ И РУЗМАРИН! Југ Србије у знаку јединства, Вучић представља план за будућност , а биће и изненађења

Foto: SNS

Uz zvuke truba, poznate muzičke hitove naših legendi narodne muzike i obraćanja političkih zvaničnika, jug Srbije biće u centru događaja posvećenog planovima za budućnost ovog dela zemlje.

Muzički program počinje oko 16.30 časova, a atmosferu će zagrejati poznata imena narodne muzike: Nedeljko Bilkić, Čeda Marković, Saša Matić i sestre Gobović. Poseban pečat događaju daće trubači, neizostavni simbol juga Srbije, čiji će se zvuci prolomiti centralnim gradskim trgom i doneti prepoznatljivu energiju ovog kraja.

Niš je poznat po svom temperamentu, neposrednosti i ljubavi prema muzici, pa će se i ovog puta očekivati atmosfera u duhu juga - uz pesmu, trube i ritam koji prati najveća okupljanja u ovom delu Srbije.

Zvanični deo skupa počinje u 18 časova, kada će se okupljenim građanima obratiti Milorad Dodik i Tomislav Nikolić, a potom i Aleksandar Vučić, koji će predstaviti plan i program za razvoj juga Srbije. Njegovo obraćanje biće posvećeno pravcima razvoja ovog dela zemlje i pitanjima važnim za njegovu budućnost.

Ozbiljne državničke poruke biće deo događaja koji će spojiti politički program sa muzikom, tradicijom i prepoznatljivim južnjačkim duhom. Završnica programa biće obeležena vatrometom, uz muziku i atmosferu koja će zaokružiti veče na Trgu kralja Milana.

Trube će grmeti, pesma će se oriti, a hiljade i hiljade građana zapevaće kao jedan dobro poznate stihove “Ruzmarina”, uz atmosferu zajedništva koja će sutra ispuniti Niš i Trg kralja Milana!

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

VUČIĆ OTKRIO PLAN ZA PRIVREDU: „Ogromne subvencije - imam fantastične ideje, i mogao bih o tome da pričam mnogo
Politika

0 9

VUČIĆ OTKRIO PLAN ZA PRIVREDU: „Ogromne subvencije - imam fantastične ideje, i mogao bih o tome da pričam mnogo"

ALEKSANDAR Vučić najavio je na Informer televiziji velika ulaganja u poljoprivredno-prehrambenu industriju i obnovu prerađivačkih kapaciteta u Srbiji. Prema njegovim rečima, država će snažnim subvencijama podsticati privatne investitore da otvaraju nove fabrike po uzoru na nekadašnje velike proizvođače, poput Srbijanke, Podgorke i Džervina, uz razvoj hladnjača i podršku izvozu na kinesko i druga velika tržišta.

20. 10. 2026. u 16:05 >> 16:10

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MOŽE LI JEDNA PAMETNA FINANSIJSKA ODLUKA DA VAS ODVEDE ZA VOLAN BMW-A X2? UniCredit Banka veruje da može!

MOŽE LI JEDNA PAMETNA FINANSIJSKA ODLUKA DA VAS ODVEDE ZA VOLAN BMW-A X2? UniCredit Banka veruje da može!