„ĆE BUDE KEC KO KUĆA“: Vučić pozvao na završni skup u Nišu, poznato ko će govoriti i koje pevačke zvezde sutra nastupaju na trgu

Muzički program počinje oko 16.30, a u fokusu zvaničnog dela biće planovi za razvoj juga Srbije

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Nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić pozvao je građane na završni skup te liste, koji će biti održan sutra, 21. oktobra, na Trgu kralja Milana u Nišu. Muzički program počeće oko 16.30 časova, dok je zvanični deo zakazan za 18 časova.

– Će bude kec ko kuća. Vidimo se sutra u Nišu – napisao je Vučić na Instagramu.

On je ranije večeras, gostujući na RTS-u, pozvao građane sa juga Srbije da dođu na skup i zahvalio im na podršci tokom kampanje.

– Pozivam vas, vas sa juga Srbije, da sutra dođete na naš završni skup u Nišu, od 18.00. I hvala vam za jednu divnu i čistu kampanju. Mislim da smo osvetlali obraz Srbiji jednom poštenom, čistom, fer i na činjenicama zasnovanoj kampanji – naveo je Vučić.

U muzičkom delu programa nastupiće Nedeljko Bilkić, Čeda Marković, Saša Matić i sestre Gobović. Poseban pečat okupljanju daće trubači, čiji će zvuci upotpuniti atmosferu na centralnom gradskom trgu, u duhu prepoznatljive energije juga Srbije.

Zvanični deo skupa počeće u 18 časova, kada će se okupljenim građanima obratiti Milorad Dodik i Tomislav Nikolić, a potom i Aleksandar Vučić. On će predstaviti plan i program za razvoj juga Srbije i govoriti o pitanjima važnim za budućnost tog dela zemlje.