Đurić na Savetu bezbednosti UN: Neizvesno imaju li Srbi budućnost na KiM (VIDEO)

MINISTAR spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić izjavio je večeras da se u izveštaju UNMIK-a situacija na severu KiM opisuje kao mirna, ali krhka i istakao da odsustvo sukoba nije isto što i postojanje bezbednosti, te da je srpska zajednica na KiM dovedena u neizvesnost u pogledu toga da li uopšte ima budućnost na svojim ognjištima.

Foto: Deml Ondřej / ČTK / Profimedia

Đurić je, na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj se razmatra izveštaj o radu UNMIK-a, zahvalio generalnom sekretaru UN Antoniju Guterešu, specijalnom predstavniku Peteru Dueu i celokupnom timu UNMIK na njihovom radu.

Kako je naveo, misija UNMIK-a ostaje neophodna upravo zato što njeno osoblje može da sasluša ljude čija se iskustva u međunarodnim izveštajima suviše često svode na nekoliko opreznih redova.

-U izveštaju se situacija na severu Kosova i Metohije opisuje kao mirna, ali krhka. Molim vas da pažljivo čujete obe reči. Ulica može biti mirna zato što je neka porodica odlučila da je bezbednije da ostane unutra. Grad može delovati tiho zato što su ga mladi napustili. Zajednica može polako nestajati, bez ijednog dramatičnog događaja koji bi privukao pažnju sveta. Odsustvo sukoba nije isto što i postojanje bezbednosti, ukazao je Đurić.

Zamolio je sve da zamisle obično jutro jedne srpske porodice na Kosovu i Metohiji.

-Roditelj priprema dete za školu. Starijem članu porodice je potreban lek. Neko treba da podigne penziju. Ništa od toga ne bi smelo da zahteva diplomatske pregovore. Ipak, kada su škole i zdravstvene ustanove ugrožene, kada su institucije zatvorene, kada se isplata plata ili pružanje socijalnih usluga ometaju, svakodnevni život postaje sredstvo političkog pritiska, naveo je Đurić.

Istakao je da ti pritisci nisu izmišljeni.

Đurić je naveo da Izveštaj beleži zatvaranja i poremećaje u radu institucija od kojih Srbi zavise, kao i nerešena pitanja u vezi sa povratkom srpskih sudija, tužilaca i sudskog osoblja.

Izveštaj, kako je naveo Đurić, beleži rušenja kuća i imovine u vlasništvu Srba u okolini jezera Gazivode, kao i ozbiljne navode o policijskom zlostavljanju.

-Zamislite da se u 21. veku ruše domovi čitave jedne zajednice dok njihovi vlasnici i dalje nastoje da svoja prava odbrane pred zakonom. Za te srpske porodice poruka je poražavajuća: njihovi domovi, njihova imovina i njihova budućnost im mogu biti oduzeti u svakom trenutku, rekao je Đurić.

Navodeći da je zaštita privatne svojine duboko ukorenjena u američkoj ustavnoj tradiciji i da je jedan od stubova civilizacije, ukazao je da su ipak ove godine u srcu Evrope, srpske porodice na Kosovu i Metohiji gledale rušenje svojih porodičnih kuća i svojine, dok su njihovi pravni zahtevi ostali nerešeni.

Đurić je naveo da u 21. veku svedočimo prizorima koji bi trebalo da pripadaju dalekoj prošlosti i dodao da to šalje porodicama poruku da pravo na dom, pravo na privatnu svojinu i zaštita zakona na neki način zavise od toga da li ste Srbin.

Pozvao je sve da pomisle na srpskog građanina koji ulazi u sudnicu, ali više ne veruje da sistem razume njegov jezik, njegova prava ili njegovu zajednicu.

-Zato reintegracija srpskih sudija, tužilaca i sudskog osoblja nije tehnički detalj. Ona je deo obnove poverenja bez kojeg pravda ne može da funkcioniše, istakao je Đurić.

Podsetio je da je posle obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu uhapšeno 37 ljudi, među kojima i jedno maloletno lice.

Ukazujući da je Vidovdan jedan od najsvetijih dana za pravoslavne Srbe i simbolizuje vekove vere, žrtvovanja i trajnu duhovnu vezu srpskog naroda sa Kosovom i Metohijom, Đurić je naveo da je osoblje UNMIK-a zaduženo za ljudska prava uočilo modrice i druge povrede nekoliko pritvorenika koji su prijavili zlostavljanje tokom prevoza i boravka u pritvoru.

Kako je naveo, posmatrano zasebno, svaki od tih događaja može se svrstati u nadležnost druge institucije, u drugi predmet, uz drugačije objašnjenje, ali posmatrani zajedno, oni pričaju priču o zajednici koja je dovedena u neizvesnost u pogledu toga da li uopšte ima budućnost.

-Poruka koju čuju raseljeni Srbi glasi: ne vraćajte se. Poruka onima koji su ostali glasi: naučite da živite bez institucija od kojih zavisite. A onima koji zaštitu traže u sporazumima poručuje se: čak i potpisana obaveza može godinama ostati neispunjena, istakao je Đurić.

ŠEF UNMIKA OŠTRO PROTIV PROMENE MANDATA SPECIJALIZOVANIH VEĆA U HAGU

Šef Unmika Peter Due naveo je da su posle presuda nekadašnjem političkom lideru OVK Hašimu Tačiju i još trojici nekadašnjih komandanata te formacije usledile demonstracije u nekoliko kosovskih gradova, ali da policija o istragama nije upoznala predstavnike UN.

Oštro je osudio pokušaje institucije u Prištini da umanje jurisdikciju Specijalizovanih veća u Hagu, navodeći da je suočavanje sa prošlošću ključ za budućnost regiona.

Pozdravio je izbor predsednika kosovskih institucija, ocenjujući da je uspostavljanje instutucija ohrabrujući znak.

Due je upozorio da je nastavak dijaloga glavni faktor za postizanje napretka i pozvao obe strane da ispune obaveze proistekle iz dosadašnjih dogovora, uključujući formiranje Zajednice srpskih opština.

"Još 1.577 osoba vode se kao nestale... Ohrabrujem strane da omoguće pristup arhivama koje bi mogle pomoći da se rasvetle njihove sudbine", rekao je Due.

sputnikportal.rs

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