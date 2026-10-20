ČAK JE I BLOKADERSKI "DANAS" PRIZNAO: Studentska lista nije ponudila nikakav boljitak građanima Srbije
BLOKADERSKI "Danas" priznao je da studentska lista nije ponudila nikakav boljitak građanima Srbije!
- Kandidati studentske liste, oni koji su gostovali u televizijskim debatama, nisu se pokazali upečatljivim - objavljeno je u "Danasu".
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