Politika

ČAK JE I BLOKADERSKI "DANAS" PRIZNAO: Studentska lista nije ponudila nikakav boljitak građanima Srbije

В. Н.

20. 10. 2026. u 10:10

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BLOKADERSKI "Danas" priznao je da studentska lista nije ponudila nikakav boljitak građanima Srbije!

ЧАК ЈЕ И БЛОКАДЕРСКИ ДАНАС ПРИЗНАО: Студентска листа није понудила никакав бољитак грађанима Србије

Foto: Printscreen/Lažomer

- Kandidati studentske liste, oni koji su gostovali u televizijskim debatama, nisu se pokazali upečatljivim - objavljeno je u "Danasu".

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Yettel Bank prva u Srbiji omogućila potpuno samostalno onlajn otvaranje računa

Yettel Bank prva u Srbiji omogućila potpuno samostalno onlajn otvaranje računa