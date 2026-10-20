EKSKLUZIVNI INTERVJU VUČIĆA ZA RUSKE MEDIJE: Otvoreno o svim važnim temama, govorio o Putinu, Zelenskom i Trampu (VIDEO)

ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" govorio je za prestižni ruski medijski jutjub kanal "Ostorožno". Intervju sa njim je vodila čuvena novinarka Ksenija Sobčak.

Foto: Printskrin Jutjub Ostorožno: Sobčak

Vučić je u ovom razgovoru govorio o svim važnim i aktuelnim temama.

Govorio je bez dlake na jeziku o predstojećim izborima, pritiscima spolja, odnosima sa svetskim silama, ali i o tome zašto Srbija ostaje jedina zemlja u Evropi koja nije i neće uvesti sankcije Ruskoj Federaciji.

Na samom početku istakao da u izbornu trku ulazi kao običan građanin, sa jasnim ciljem – da ubedljivo pobedi i preuzme funkciju premijera, naglašavajući da Srbija vodi samostalnu i suverenu politiku uprkos ogromnim pritiscima koji dolaze sa svih strana.

Istakao je da izraz "studentska lista" koristi sa navodnicima, jer na pomenutoj listi nema ni jednog studenta.

Vučić je tokom razgovora istakao da iza pokušaja destabilizacije stoje spoljni centri moći, ogromni novčani fondovi i regionalni faktori.

– Na Srbiju se vrši ogroman pritisak jer ne žele da vide suverenu i nezavisnu zemlju u srcu Evrope. U nevladin sektor i pojedine medije uložene su stotine miliona i milijarde evra. Sve je to orkestrirano spolja, uz podršku iz regiona, sa jednim jedinim ciljem: da se sruši vlast u Srbiji i da se zaustavi naš razvoj. Međutim, nisu računali na to da će naići na nekoga ko će se boriti svakog dana i ko neće pokleknuti – poručio je Vučić.

Pojasnio je da se stav onih koji žele da on ode može grupisati u tri tačke.

Prvo je to što nije uveo sankcije Rusiji, drugo jer nije priznao lažnu državu Kosovo i treće je to što zemlje Balkana ne mogu da se pomire što jedna zemlja poput Srbije ima vodeću ulogu u smislu ekonomskog razvoja.

Govorio i o mogućnosti novog svetskog rata.

- Bio bih najsrećnija osoba da nisam u pravu, ali se plašim da to nije slučaj - rekao je on, aludirajući da zemlje širom sveta ulažu ogromne sume novca u vojsku i naoružavanje.

Pomenuo Putina i Trampa

Tokom razgovora, Vučić se osvrnuo i na geopolitičke odnose, lični odnos sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, ali i komunikaciju sa Donaldom Trampom.

– Uvek sam imao racionalan i odgovoran pristup. Sa Putinom sam imao više od dvadeset sastanaka i uvek smo gradili odnos međusobnog uvažavanja. Kada odem u Evropu, 27 lidera me pita zašto jedini nismo uveli sankcije Rusiji. Ja im u lice kažem istinu i štitim interese Srbije. Ne sedimo na dve stolice, naša jedina stolica je Srbija! – naglasio je Vučić, dodajući da Srbija nikada neće pogaziti Rezoluciju 1244 UN i svoj Ustav kada je reč o Kosovu i Metohiji.

Komentarišući globalne tenzije i rat u Ukrajini, Vučić je naveo da je još 2021. godine upozoravao na eskalaciju i da se danas Evropa dramatično naoružava, dok je jedini pravi put – diplomatija i razgovor o miru.

Ceo intervju možete pogledati u nastavku:

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