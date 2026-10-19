BESKRAJNO SAM IM ZAHVALAN ŠTO SAM ZABRANJEN, ŠTO NE MOGU NI 24 MINUTA DA ME ISTRPE: Vučić u inat blokaderskim medijima zagrmeo u Čačku

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" poručio je onima koji ga zabranjuju da je ponosan zbog toga.

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- Mnogo sam vam zahvalan i ponosam još jednom što sam jedini zabranjen, koga ne mogu ni 24 minuta da istrpe. Beskrajno vas volim, hoću da ih pobedimo u Čačku, da ih pobedimo ubedljivo u Čačku, u čitavom Moravičkom okrugu, u čitavoj Zapadnoj Srbiji. Živeo Čačak, živela Srbija - zagrmeo je Vučić.