Politika

BESKRAJNO SAM IM ZAHVALAN ŠTO SAM ZABRANJEN, ŠTO NE MOGU NI 24 MINUTA DA ME ISTRPE: Vučić u inat blokaderskim medijima zagrmeo u Čačku

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

19. 10. 2026. u 20:02

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" poručio je onima koji ga zabranjuju da je ponosan zbog toga.

БЕСКРАЈНО САМ ИМ ЗАХВАЛАН ШТО САМ ЗАБРАЊЕН, ШТО НЕ МОГУ НИ 24 МИНУТА ДА МЕ ИСТРПЕ: Вучић у инат блокадерским медијима загрмео у Чачку

Foto: Novosti

 - Mnogo sam vam zahvalan i ponosam još jednom što sam jedini zabranjen, koga ne mogu ni 24 minuta da istrpe. Beskrajno vas volim, hoću da ih pobedimo u Čačku, da ih pobedimo ubedljivo u Čačku, u čitavom Moravičkom okrugu, u čitavoj Zapadnoj Srbiji. Živeo Čačak, živela Srbija - zagrmeo je Vučić.

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