"HVALA LEGENDI NARODNE MUZIKE" Miroslav Ilić otvoreno podržao Aleksandra Vučića (VIDEO)

UKRAJINSKA vojska izvela je ono što naziva prvom vazdušnom evakuacijom ranjenog vojnika teškim dronom u istoriji ratovanja. Do neverovatne akcije došlo je nakon što su mine i neprestani naleti ruskih letelica potpuno onemogućili bilo kakvo izvlačenje sa tla, objavila je 92. jurišna brigada na Telegramu, a prenosi Evromajdan pres.