Politika

"HVALA LEGENDI NARODNE MUZIKE" Miroslav Ilić otvoreno podržao Aleksandra Vučića (VIDEO)

В.Н.

19. 10. 2026. u 20:26

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LEGENDA narodne muzike Miroslav Ilić dao je otvorenu podršku Aleksandru Vučiću.

ХВАЛА ЛЕГЕНДИ НАРОДНЕ МУЗИКЕ Мирослав Илић отворено подржао Александра Вучића (ВИДЕО)

Foto: Ataimages.rs/ A.A.

 - Hvala legendi narodne muzike na podršci - napisao je Aleksandar Vučić na instagramu. 

 

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