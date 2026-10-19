Zvezda zove na Kopenhagen: Navijači imaju poseban razlog da dođu na Marakanu
FUDBALERI Crvene zvezde u četvrtak nastavljaju takmičenje u Ligi konferencije, a klub je iskoristio priliku da pozove navijače da u što većem broju dođu na stadion "Rajko Mitić".
Osim što je u pitanju evropska utakmica i duel sa Kopenhagenom, publika će moći da pozdravi Radeta Krunića, jednog od najboljih igrača crveno-belih. On je na utakmici protiv Radničkog iz Kragujevca zabeležio 100. nastup. Povodom velikog jubileja pred meč sa danskim timom će mu biti uručen dres sa brojem 100.
Krunić je 2024. godine stigao na Marakanu i obukao dres Crvene zvezde. Od tada se profilisao kao neizostavan deo prve postave i fudbaler bez koga je teško zamisliti igru Crvene zevzde.
Sjajne partije donele su mu velika priznanja, u 2025. godini izabran je za najboljeg fudbalera Crvene zvezde, a potom i za najboljeg sportistu Sportskog društva Crvena zvezda. Do sada je zabeležio 102 nastupa i 10 golova.
Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Kopenhagen igra se u četvrtak od 18.45 na stadionu "Rajko Mitić".
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