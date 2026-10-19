Svet

DRŽAVA SE BRANITI MORA! FRANCUSKA UVELA POLICIJSKI ČAS ZBOG BRUTALNIH NEREDA: Od 20 časova do 6 ujutru nema izlaska

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

19. 10. 2026. u 19:44

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FRANCUSKE vlasti uvele su policijski čas za maloletnike u pojedinim delovima Lila i još tri grada na severu zemlje, nakon nasilnih nereda koji su tokom vikenda potresli ovaj deo Francuske.

ДРЖАВА СЕ БРАНИТИ МОРА! ФРАНЦУСКА УВЕЛА ПОЛИЦИЈСКИ ЧАС ЗБОГ БРУТАЛНИХ НЕРЕДА: Од 20 часова до 6 ујутру нема изласка

AP Photo/Emma Da Silva

Demonstranti su se sukobljavali sa policijom, pljačkali prodavnice i podmetali požare, zbog čega su vlasti odlučile da uvedu dodatne bezbednosne mere.

Kako prenose francuski mediji, pozivajući se na izvore iz kabineta premijera Sebastijena Lekornija, policijski čas obuhvata pojedine delove Lila, Duea, Vatinija i Denea.

Zabrana kretanja maloletnika predviđena je od 20.00 do 6.00 časova, tokom dve uzastopne noći, počevši od ponedeljka, 19. oktobra.

Demonstranti pljačkali prodavnice i palili objekte

Odluka je doneta nakon nasilnih protesta koji su tokom vikenda izazvali ozbiljne poremećaje u Lilu.

Tokom nereda demonstranti su se sukobljavali sa policijskim snagama, dok su pojedine grupe razbijale izloge, upadale u prodavnice i izazivale požare.

Među oštećenim objektima našle su se i prodavnice poznatih međunarodnih lanaca, uključujući Epl stor (Apple Store) i Fnac.

Posebno ozbiljan incident dogodio se na glavnom gradskom trgu, gde je požar zahvatio zgradu u kojoj se nalazi restoran Mekdonalds.

Vatrena stihija pogodila je i jedan ugostiteljski objekat u blizini bioskopa Mažestik.

Nasilje je izazvalo veliku materijalnu štetu, a nadležne službe intervenisale su kako bi sprečile dalje širenje požara i uspostavile kontrolu nad ulicama.

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