OD IDOLA NACIJE DO IZDAJNIKA ZA POLITIČARE: Vembanjama na stubu srama zbog podrške studentskim demonstracijama

GRADONAČELNIK Nice, Erik Sioti, optužuje košarkaša San Antonio Sparsa, Viktora Vembanjamu, da podržava nasilne političke proteste u njegovoj rodnoj Francuskoj.

Mattia David Rinaldi/LiveMedia / IPA / Profimedia, MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Francuske poznate ličnosti poput košarkaša Viktora Vembanjame, koji je pozvao na podršku neredima 17. oktobra, snose istorijsku odgovornost. Moraju biti osuđeni - napisao je Sioti na "Iksu".

Siotijeva objava je usledila kao odgovor na post Vembanjame dan ranije, u kojoj je Beli zec iz ''Alise u zemlji čuda'' pokazivao na džepni sat. Vembanjaminu nejasnu objavu mnogi su protumačili kao referencu na tekuće nemire u Francuskoj zbog rastućih troškova života i pogoršanja stanja u javnim školama.

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Vembanjama je ranije ovog meseca razgovarao o problemu sa francuskim školama, pozivajući se na svoje detinjstvo u Le Šeneju izvan Pariza.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Abbie Parr

- Ovo su sistemske nejednakosti, problemi toliko duboko ukorenjeni da mi je, zapravo, drago što srednjoškolci i mladi ljudi uopšte govore o tome - rekao je Vembanjama novinarima i dodao:

- Čujem ih i podržavam ih, i nadam se da će ljudi na samom vrhu učiniti isto.

Francuska u plamenu

Tenzije u Francuskoj su eruptirale u subotu, kada je policija uhapsila skoro 2.000 ljudi širom zemlje nakon nasilnih sukoba između demonstranata i policije. Grupe maskiranih demonstranata viđene su kako pale javne zgrade, uključujući gradsku kuću u Limožu iz 19. veka, koju je u subotu zahvatio plamen, što je dovelo do urušavanja krova.

Foto: Tanjug/AP/Emma Da Silva

Veruje se da je ukupno oko 550.000 ljudi učestvovalo u protestima širom zemlje, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova. Procenjuje se da je vandalizovano 1.500 prodavnica.

Vembi, da li bi marširao sa studentima?

Vembanjama nije branio nasilje koje se odvijalo u subotu širom zemlje, ali je nedvosmisleno izrazio podršku studentskim demonstrantima.

Kada su ga 9. oktobra pitali da li bi marširao sa studentima u Francuskoj da je tamo, Vembanjama je rekao da bi "voleo".

FOTO: Tanjug/AP Photo/Abbie Parr

- Imam mnogo od interesovanja. Mislio sam to ozbiljno. Bio sam u toj poziciji ne tako davno. Imao sam priliku da pobegnem od ovog sistema, da pobegnem od ovih problema. Ali to je slučajnost, to je sreća. Zato želim da pokažem svoju podršku - rekao je Vembanjama i podvukao:

- To nije nešto što mi je potpuno nepoznato. Išao sam u srednju školu u Nanteru (predgrađe Pariza), koji je već tada bio baza "blokada" - rekao je, misleći na školske blokade koje su predvodili učenici.

Meta kritika nije samo Vembanjama

Sioti nije bio jedini kritičar Vembanjame po tom pitanju. Leticija Ravale, francuska poslanica, ironično je dala instrukcije Vembanjami da „pošalje račun za nadoknadu ovim putem''.

Foto: Tanjug/AP/Emma Da Silva

Ni kritike nisu ograničene samo na njegove zemljake. Napadač Milvoki Baksa, Kajl Kuzma, reagovao je na nasilje na Instagramu napisavši: ''Pretpostavljam da je ovo bilo zbog olovaka i svesaka."

Vembanjama je takođe dobio veliku podršku od francuske levice, čiji ga značajan deo smatra bliskim saveznikom pokreta.

(Dejli mejl)