VUČIĆ: Studentsku listu' podržavaju Kurti, Felinger, Plenković, a mene Putin, Fico... pa vi vidite

NOSILAC izborne liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je večeras da Studentska lista ima samo jednu nameru, a to je da vrati Demokratsku stranku i da zemlju vrate u vreme najgorih pljački.

FOTO: TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ

- Hoće da nas vrate u vreme kada su sve fabrike u Čačku uništene, kada je sva infrastruktura razorena, kada su samo oni trpali u svoje džepove i ništa više. I ne zaboravite nešto drugo. Da vas podsetim, tada su nam govorili dvehiljadite‚ samo onoga da smenimo, dolazi spas. Šta nam je došlo? Došlo nam je da su pustili braću Mazreku koji su činili zločine nad našim narodom iz pritvora u roku od nekoliko dana, da smo imali pogrom 2004. nad našim narodom, da su 2006. u dogovoru koji su postigli još 2000. u Budimpešti, kako nam to danas zvanično saopštava Goran Svilanović, pristali da se otcepi Crna Gora kako bi moglo Kosovo da samoproglasi svoju nezavisnost - rekao je on na predizbornom skupu ove liste u Čačku.

Ocenio je da su im to rezultati i da je pritom 500.000 ljudi ostalo bez posla. Istakao je da ni danas stvari nisu idealne, ali da ima podatak koji pokazuje koliko su se promenile, a to je da je u čitavoj Zapadnoj Srbiji, 2012. godine bilo 212.000 zaposlenih, a da danas radi 262.000 ljudi, iako ima mnogo manje ljudi zbog veoma niskog prirodnog priraštaja.

- Dakle, 50.000 ljudi više radi danas u Zapadnoj Srbiji nego što je radilo ranije. Samo da imate u vidu, kada razmišljate i donosite odluku, kome ćete da date svoje poverenje. Oni, imaju nameru samo siledžijstvom i nasiljem da se bave, i više nikoga ne mogu da uplaše. I lakše mi je da vam kažem, makar za nijansu mi je lakše, otkad ne nosim teret predsednika Srbije na leđima-iako sam to doživeo kao najlepši, najčasniji i bio najponosniji na svetu što sam to mogao da budem, ali mi je lakše i da vas vodim u borbi za slobodu protiv onih koji su hteli slobodu Srbinu da oduzmu - naveo je on.

Naglasio je da mu je lakše i da neće da se krije iza drugih, već će da bude ispred kolone onih koji će da čuvaju i mir i stabilnost i slobodu.

- Vi mislite da su mir i stabilnost zagarantovani. Pa pogledajte šta se zbiva u Evropi. Pogledajte, pale gradove, ulaze u prodavnice ljudima koji su ih podržavali, ruše im sve, uništavaju im živote za jedan dan i za jednu noć. I ovi ih odavde podržavaju, kažu: 'Pa to su od nas naučili. Čega se pametan stidi, time se budala ponosi. I šta da radite? E, mi baš to hoćemo da sprečimo. Hoćemo mir, hoćemo stabilnost, hoćemo red u državi - poručio je on.

Dodao je da na nasilje neće da odgovaraju i naveo da se videlo da ima ljudi koji nemaju ništa ljudsko u sebi kada kažu da neće da se izvine i kada udare pesnicom u glavu neku ženu.

- Je l' možete da razumete to, ljudi? Znate li nekog normalnog čoveka koji ne želi da kaže 'izvinite' nekome koga su udarili tako krvnički kao što su udarili Ljiljanu Cvjetković u Novom Sadu? Od kada smo mi to, Srbi, postali takve siledžiije da se iživljavamo nad ženama? Nekad smo se čojstvom hvalili, pa ako je potrebno i sami da to uradimo, muškarac protiv muškarca, pa nije problem. Ali da se hvalimo time kako smo ženu pesnicama tukli? - zapitao je on.

Ocenio je da su žene najveće blago Srbije, da su one očuvale Srbiju, srpsku porodicu, srpsko društvo, srpsku državu i pozvao ih da se ujedine 25. oktobra i da, kako je rekao, "pobedimo siledžije".

FOTO: TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ

Ocenio je da je dovoljno videti ko je koga podržao i naveo da su Studentsku listu podržali Nataša Kandić, Ginter Felinger, Aljbin Kurti, Milo Đukanović, Milojko Spajić, Andrej Plenković. "A mene, kao što ste videli, i Robert Fico, i Vladimir Putin, a i mnogi drugi slobodarski lideri širom sveta. Pa vi sad izvolite, narode. Nije težak izbor, čini mi se", istakao je on. Obraćajući se penzionerima rekao da ne bi trebalo da brinu za penzije, jer će one biti ne samo redovne kao i do sada, nego će da budu mnogo veće.

- Sledeće godine ide najveće povećanje penzija, i pratiće plate. Hoću da se osećate sigurno i da imate pristojnu starost", rekao je on. Poručio je svima da kada donose odluku za koga će da glasaju da sednu za sto sa svojim širim porodicama, da razgovaraju i razmisle za koga je najbolje da glasaju. "Da sačuvate i porodicu, da sačuvate i državu, da odbranimo i mir i stabilnost, i da živimo u normalnoj zemlji. Ja mislim da vam izbor neće biti težak - poručio je Vučić okupljenima u hali "Borac" u Čačku.