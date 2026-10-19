Bez večitih u top 5 - Da li znate ko su trenutno najbolji strelci Superlige?

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana nisu raspucani od starta sezone.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Odigrane su dve trećine utakmica u jesenjem delu Superlige, a situacija na listi strelaca je prilično zanimljiva. Verovali ili ne, među najboljim golgeterima trenutno nema nijednog igrača iz tabora najvećih srpskih klubova.

Naime, u samom vrhu su prvotimci OFK Beograda, odnosno Vojvodine, koji trenutno dele prvu poziciju i očigledno će voditi žestoku borbu. U pitanju su napadač "romantičara" Jakuba Silue (24) i kapiten "lala" Dejan Zukić (25), koji su protivničku mrežu dosad zatresli po sedam puta.

Njima za vrat diše najbolji igrač Radnika iz Surdulice, Vukašin Bogdanović (24), koji je dao šest pogodaka, dok je jedan manje postigao Uroš Miladinović (22) iz Čukaričkog, a četiri je upisao Muhamed Sise (25) iz kragujevačkog Radničkog.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/ Dejan Zukić

Što se tiče večitih, najbolji strelac Crvene zvezde u domaćem prvenstvu trenutno je mladi vezista Vasilije Kostov (18) sa četiri pogotka, dok je Muhamed Abu Fani (28) dao tri. U Partizanu je samo Erik Kojzek (20) tri puta gađao u metu, svi ostali su ispod tog učinka.

Kada je reč o asistencijama, izdvojio se Lazar Ranđelović (29) iz Vojvodine sa sedam, a iza njega je Simao Pedro (20) iz Železničara sa pet uspešnih dodavanja. Po četiri gola su dosad namestili Aleksandar Varjačić (35) iz lučanske Mladosti, Aleksandar Katai (35) iz Zvezde i Nardin Mulahusejnović (28) iz Vojvodine.

NAJBOLjI STRELCI

1. Jakub Silue (OFK Beograd) 7

2. Dejan Zukić (Vojvodina) 7

3. Vukašin Bogdanović 6

4. Uroš Miladinović (Čukarički) 5

5. Muhamed Sise (Radnički, K) 4

NAJBOLjI ASISTENTI

1. Lazar Ranđelović (Vojvodina) 7



3 Aleksandar Varjačić (Mladost) 44. Aleksandar Katai (Crvena zvezda) 45. Nardin Mulahusejnović (Vojvodina) 4