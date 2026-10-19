ŠOK NA FRONTU! Saudijski „Eurofajter” pogođen usred operacije: Bosonogi "Huti" skinuli ga sa neba! (VIDEO)

JEMENSKA koalicija „Ansaralah” saopštila je da je raketom zemlja-vazduh pogodila avion „Eurofajter” Kraljevskog saudijskog ratnog vazduhoplovstva iznad severnog Jemena, pri čemu je letelica, prema navodima, pretrpela oštećenja koja su stvorila rizik od njenog pada.

Foto Tanjug/AS1 Shauna Martin RAF/MOD/PA via AP

Vojni portparol ove grupe, brigadni general Jahja Sari, objavio je vest o napadu 14. oktobra, navodeći da je avion poleteo iz vazduhoplovne baze Taif u zapadnom delu Saudijske Arabije, nakon čega je napadnut iznad provincije Sada. Mediji povezani sa ovom koalicijom naknadno su objavili snimke na kojima se, navodno, vidi dejstvo rakete i eksplozija u blizini letelice. Saudijske vlasti nisu javno potvrdile ovaj incident.



Sari je izjavio da je raketa direktno pogodila cilj i da je avion bio u opasnosti od pada. Na snimcima zabeleženim infracrvenim senzorima vidi se trag koji se proteže od desnog krila letelice nakon detonacije. Stepen oštećenja, kao i dalja sudbina aviona, nisu nezavisno utvrđeni. Iako tip rakete nije identifikovan, pretpostavlja se da je reč o raketi zemlja-vazduh tipa „Bark-1” (Barq-1) ili „Bark-2” (Barq-2) iranske proizvodnje, ili pak o nekom starijem sistemu sovjetskog porekla. Snage ove koalicije su modifikovale sovjetske rakete vazduh-vazduh tipa R-27 za lansiranje sa zemlje, čime su nanele značajne gubitke borbenim avijacijama arapskih država koje su saveznice Zapada. Avioni „Eurofajter” su tokom sukoba na Bliskom istoku od početka godine pretrpeli značajne gubitke; letelice u sastavu vazduhoplovstava Kuvajta i Italije više puta su pogođene, a zabeleženi su i gubici usled napada na njihove baze.

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