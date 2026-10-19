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ŠOK NA FRONTU! Saudijski „Eurofajter” pogođen usred operacije: Bosonogi "Huti" skinuli ga sa neba! (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 10. 2026. u 19:11

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JEMENSKA koalicija „Ansaralah” saopštila je da je raketom zemlja-vazduh pogodila avion „Eurofajter” Kraljevskog saudijskog ratnog vazduhoplovstva iznad severnog Jemena, pri čemu je letelica, prema navodima, pretrpela oštećenja koja su stvorila rizik od njenog pada.

ШОК НА ФРОНТУ! Саудијски „Еурофајтер” погођен усред операције: Босоноги Хути скинули га са неба! (ВИДЕО)

Foto Tanjug/AS1 Shauna Martin RAF/MOD/PA via AP

Vojni portparol ove grupe, brigadni general Jahja Sari, objavio je vest o napadu 14. oktobra, navodeći da je avion poleteo iz vazduhoplovne baze Taif u zapadnom delu Saudijske Arabije, nakon čega je napadnut iznad provincije Sada. Mediji povezani sa ovom koalicijom naknadno su objavili snimke na kojima se, navodno, vidi dejstvo rakete i eksplozija u blizini letelice. Saudijske vlasti nisu javno potvrdile ovaj incident.


Sari je izjavio da je raketa direktno pogodila cilj i da je avion bio u opasnosti od pada. Na snimcima zabeleženim infracrvenim senzorima vidi se trag koji se proteže od desnog krila letelice nakon detonacije. Stepen oštećenja, kao i dalja sudbina aviona, nisu nezavisno utvrđeni. Iako tip rakete nije identifikovan, pretpostavlja se da je reč o raketi zemlja-vazduh tipa „Bark-1” (Barq-1) ili „Bark-2” (Barq-2) iranske proizvodnje, ili pak o nekom starijem sistemu sovjetskog porekla. Snage ove koalicije su modifikovale sovjetske rakete vazduh-vazduh tipa R-27 za lansiranje sa zemlje, čime su nanele značajne gubitke borbenim avijacijama arapskih država koje su saveznice Zapada. Avioni „Eurofajter” su tokom sukoba na Bliskom istoku od početka godine pretrpeli značajne gubitke; letelice u sastavu vazduhoplovstava Kuvajta i Italije više puta su pogođene, a zabeleženi su i gubici usled napada na njihove baze.
Prema izvorima iz Kraljevskog saudijskog ratnog vazduhoplovstva, nabavka aviona „Eurofajter” bila je veoma kontroverzna, uz snažan konsenzus da su ove skupe letelice naručene iz političkih razloga, a ne zbog njihovih borbenih mogućnosti. Ovi avioni se, u poređenju sa avionima F-15 koji se takođe nalaze u sastavu saudijskog vazduhoplovstva – uključujući kako starije modele F-15C/D iz doba Hladnog rata, tako i moderne verzije F-15SA „generacije 4+” koje spadaju među najsposobnije u regionu – pokazuju u znatno lošijem svetlu. Osim manje prodaje Austriji, „Eurofajter” (Eurofighter) nije uspeo da sklopi ugovore van Bliskog istoka, a u Evropi je redovno gubio na svakom tenderu na kojem se nadmetao sa avionom F-35 (F-35). Takođe, u velikom delu sveta – od Ujedinjenih Arapskih Emirata, preko Singapura, pa sve do Južne Koreje – izgubio je u konkurenciji sa avionima F-15 (F-15) i F-16 (F-16). Ograničenja ove letelice došla su do izražaja tokom zajedničkih vazduhoplovnih vežbi „Zilzal-II” (Zilzal-II), održanih u Kataru u januaru 2024. godine; tom prilikom, avioni J-10C (J-10C) Ratnog vazduhoplovstva Pakistana ostvarili su skor 9:0 u simuliranim borbama protiv najnovijih varijanti „Eurofajtera” – „Tranša 3A” (Tranche 3A) i „Tranša 4” (Tranche 4).

militarywatchmagazine.com

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