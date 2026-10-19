TV PRVA UPUTILA POZIV NA DEBATU GINTER FELINGERU: Odbio da dođe u studio na duel sa Vučićem

AUSTRIJSKI aktivista Ginter Felinger odbio je poziv da dođe u studio TV Prve u sredu u 21.00 čas na duel sa Aleksandrom Vučićem.

Foto: Printskrin

Prethodno je TV Prva pozvala Felingera na televizijski duel sa Aleksandrom Vučićem, nosiocem liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" koji bi bio emitovan uživo 21. oktobra od 21 čas.

"Poštovani gospodine Felinger,

Prva televizija Vas ovim putem poziva da učestvujete u televizijskom duelu sa Aleksandrom Vučićem, nosiocem izborne liste 'Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija', u okviru specijalne emisije debatnog formata, a koja bi bila emitovana uživo iz studija Prve televizije u Beogradu u sredu, 21. oktobra, sa početkom u 21 čas.

Smatramo da bi ovakav susret pružio priliku za otvorenu i argumentovanu razmenu mišljenja o aktuelnim političkim i društvenim temama, uz mogućnost da oba sagovornika predstave svoje stavove i odgovore na pitanja od javnog interesa.

Emisija bi bila realizovana uživo, uz vođenje razgovora od strane voditelja i jasno definisan format koji bi omogućio ravnopravno učešće oba sagovornika i dovoljno prostora za razmenu mišljenja.

Ukoliko prihvatite naš poziv, Prva televizija spremna je da snosi troškove Vašeg prevoza i smeštaja u Beogradu, kao i da sa Vama blagovremeno usaglasi sve organizacione detalje u vezi sa učešćem u emisiji.

Molimo Vas da nas obavestite o Vašoj zainteresovanosti i mogućnosti da učestvujete u predloženom terminu.

Zahvaljujemo Vam na razmatranju poziva."

Zvanični poziv uputio je glavni urednik informativnog programa TV Prva Darko Zlojutro.