"Sudija je pogrešio": Zdravko Jokić potvrdio da je Partizan oštećen u Pančevu (VIDEO)

PARTIZAN je izgubio u 12. kolu Superlige Srbije od Železničara u Pančevu (0:1). Crno-beli smatraju da su oštećeni na toj utakmici.

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Sporne situacije objasnio je sudijski ekspert Zdravko Jokić. On je potvrdio da je klub iz Humske oštećen kad je arbitar Stefan Jeknić dao crveni karton Mariju Jurčeviću.

Glavni sudije je najpre levom beku Partizana pokazao žuti karton u 74. minutu. Ipak, posle poziva iz VAR sobe pogledao je snimak, poništio odluku i isključio Slovenca.

- Prvo treba reći, da se podsetimo. UEFA je uputila pismo, napravila platformu i obavestila je i sudije i celokupnu javnost da se VAR javlja i kada nema potrebe. Roseti je tražio da se sudije više pitaju, ne VAR. Ovde imamo situaciju gde se VAR javio, smatram da nije trebalo. Da li se radi o očiglednoj prilici za sprečavanje gola? Ako je očigledna, onda se VAR javlja. Međutim, ne možemo da kažemo da je ovde očigledno - rekao je Jokić.

Nastavio je i objasnio zašto je odluka pogrešna.

- Ima nekoliko karakteristika da se ovo proceni. Distanca od gola, verovatnoća zadržavanja kontrole lopte, možemo da odbacimo kontrolu lopte, jer je nije imao. Upućena je u prostor između njega i protivnika. Pitanje ko bi loptu stigao pre, mislim da bi pre stigao protivnički igrač. Kada pričamo o VAR-u, bespotrebno se sudija javio.

On smatra da je ovo ipak veća greške sudije u VAR sobi Milana Mitića.

- Ovaj VAR sudija je sudio meč Vojvodine i OFK Beograda u Novom Sadu i za sličnu situaciju je dao žuti, bolji je na terenu nego u VAR sobi. Sudija u VAR sobi je obavezan da prikaže sudijama što bolji VAR ugao. Iz ove kamere ne može da proceni koliko je lopta blizu igrača. Kamera je sa centralne pozicije i vidi da lopta nije dodata njemu, nego u prostor i da igrač u belom može da se uključi. Šteta što je sudija promenio odluku. VAR sudija se bespotrebno javio, biće sankcionisan za to.

Crno-beli su smatrali da su bili oštećeni i u 80. minutu. Tražili su penal zbog igranja rukom u kaznenom prostoru Pančevaca. Jokić za ovu situaciju smatra da je doneta ispravna odluku.

- Bio je u dobrom položaju. Imamo situaciju gde se igrač bori, pada na levu i desnu ruku spušta na loptu. Ovom radnjom nije došao u prednost, nije sebi loptu gurnuo, nije je smirio, udario je po njoj, lopta odskače. Ruka je došla kao njegovo klizanje, normalno da će tako da se kreće ruka. Ne može da se kaže da je namerno, nije ostvario nikakvu prednost. Nije sebi poboljšao situaciju - zaključio je Jokić.

Nova pravila fudbalske igre. https://t.co/X6MJgQL0A8 — FK Partizan (@FKPartizanBG) October 18, 2026

Podsetimo, Partizanu je ovo bio šesti prvenstveni poraz i čak četvrti crveni karton.

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