Svet

TRAMP PORUČIO MAKRONU: Migranti su preuzeli Francusku, zatvorite brzo granice!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 10. 2026. u 20:45

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PREDSEDNIK SAD Donald Tramp ocenio je da su migranti preuzeli Francusku i apelovao da vlasti moraju da zatvore granice i to brzo.

ТРАМП ПОРУЧИО МАКРОНУ: Мигранти су преузели Француску, затворите брзо границе!

Foto: Tanjug (AP Photo/John Locher)

-Migranti su preuzeli Francusku. Moraju zatvoriti granice, brzo, napisao je Tramp na mreži Istina.

Podsetimo, on se i juče oglasio istim povodom ocenivši da je Francuska na udaru posledica imigracije i pozvao Parioz da preuzme kontrolu nad situacijom.

-Francuska gori! Imigracija ljudi iz potpuno drugačijeg sveta, ljudi sa mržnjom u srcu, uništila je tu nekada veliku zemlju. Zatvorite granice i preuzmite kontrolu, pre nego što bude prekasno!, napisao je Tramp.

U Francuskoj će počev od sutra biti uveden delimični policijski čas u centralnim delovima pojedinih gradova.

Premijer Francuske Sebastijan Lekorn je rekao da će mera biti na snazi u centrima nekoliko gradova zbog nereda tokom protesta u Francuskoj koji se smatraju najtežim u novijoj istoriji zemlje.

Protesti u Francuskoj prerasli su u nerede u subotu, 17. oktobra kada je na ulice izašlo oko 550.000 ljudi kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog rasta cena goriva, troškova života i pogoršanja javnih usluga, među kojima i škola.

Nešto što je trebalo da budu mirne demonstracije pretvorile su se u velike sukobe sa policijom u mnogim francuskim gradovima, nasilje, paljenje i pljačku pri čemu je zapaljena jedna gradska kuća, pljačkane su prodavnice, a zgrade prekrivene grafitima dok su se grupe nasilnika sukobljavale sa policijom u mnogim gradovima.

sputnikportal.rs

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