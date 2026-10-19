TRAMP PORUČIO MAKRONU: Migranti su preuzeli Francusku, zatvorite brzo granice!
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp ocenio je da su migranti preuzeli Francusku i apelovao da vlasti moraju da zatvore granice i to brzo.
-Migranti su preuzeli Francusku. Moraju zatvoriti granice, brzo, napisao je Tramp na mreži Istina.
Podsetimo, on se i juče oglasio istim povodom ocenivši da je Francuska na udaru posledica imigracije i pozvao Parioz da preuzme kontrolu nad situacijom.
-Francuska gori! Imigracija ljudi iz potpuno drugačijeg sveta, ljudi sa mržnjom u srcu, uništila je tu nekada veliku zemlju. Zatvorite granice i preuzmite kontrolu, pre nego što bude prekasno!, napisao je Tramp.
U Francuskoj će počev od sutra biti uveden delimični policijski čas u centralnim delovima pojedinih gradova.
Premijer Francuske Sebastijan Lekorn je rekao da će mera biti na snazi u centrima nekoliko gradova zbog nereda tokom protesta u Francuskoj koji se smatraju najtežim u novijoj istoriji zemlje.
Protesti u Francuskoj prerasli su u nerede u subotu, 17. oktobra kada je na ulice izašlo oko 550.000 ljudi kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog rasta cena goriva, troškova života i pogoršanja javnih usluga, među kojima i škola.
Nešto što je trebalo da budu mirne demonstracije pretvorile su se u velike sukobe sa policijom u mnogim francuskim gradovima, nasilje, paljenje i pljačku pri čemu je zapaljena jedna gradska kuća, pljačkane su prodavnice, a zgrade prekrivene grafitima dok su se grupe nasilnika sukobljavale sa policijom u mnogim gradovima.
sputnikportal.rs
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