Fudbal

Pešić otkrio zanimljiv detalj iz karijere: Partizan me zvao dva puta pre Zvezde!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

19. 10. 2026. u 20:42

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BIVŠI fudbaler Crvena zvezde, Aleksandar Pešić otkrio je jednu interesantnu činjenicu iz karijeri.

Пешић открио занимљив детаљ из каријере: Партизан ме звао два пута пре Звезде!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Iskusni napadač je istakao da je dva puta imao ponudu Partizana. U mlađim kategorijama je nastupao za crno-beli, ali on i ljudi iz njegovog okruženja su navijači crveno-belih.

- Zvao me je i Partizan dva puta pre Zvezde. Prvi put kada sam bio u Jagodini, a drugi malo pre nego što sam se vratio u Zvezdu. Nije tajna da sam kao klinac bio u mlađim kategorijama Partizana, ali svi u mom okruženju, kao i ja, navijamo za Zvezdu - rekao je Pešić za "Meridian sport".

Prokomentarisao je i kako rivalstvo dva beogradska kluba utiče na život.

- To je posao, popričam sa svakim. Bilo bi nekulturno da odbijem razgovor sa nekim i da se ne javim na telefon samo zato što je član drugog kluba. Ne treba ulaziti u ekstreme, svi smo Srbi. Sa Ivicom sam obavio lep razgovor, saslušao ga, ali nije bilo nikakvih mogućnosti da odem u Partizan, a već sam i pregovarao sa Zvezdom - zaključio je popularni "Šilja".

Podsetimo, Aleksandar Pešić je dres Crvene zvezde nosio u dva navrata, u sezonama 2017/18 i 2022/23.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

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