Pešić otkrio zanimljiv detalj iz karijere: Partizan me zvao dva puta pre Zvezde!
BIVŠI fudbaler Crvena zvezde, Aleksandar Pešić otkrio je jednu interesantnu činjenicu iz karijeri.
Iskusni napadač je istakao da je dva puta imao ponudu Partizana. U mlađim kategorijama je nastupao za crno-beli, ali on i ljudi iz njegovog okruženja su navijači crveno-belih.
- Zvao me je i Partizan dva puta pre Zvezde. Prvi put kada sam bio u Jagodini, a drugi malo pre nego što sam se vratio u Zvezdu. Nije tajna da sam kao klinac bio u mlađim kategorijama Partizana, ali svi u mom okruženju, kao i ja, navijamo za Zvezdu - rekao je Pešić za "Meridian sport".
Prokomentarisao je i kako rivalstvo dva beogradska kluba utiče na život.
- To je posao, popričam sa svakim. Bilo bi nekulturno da odbijem razgovor sa nekim i da se ne javim na telefon samo zato što je član drugog kluba. Ne treba ulaziti u ekstreme, svi smo Srbi. Sa Ivicom sam obavio lep razgovor, saslušao ga, ali nije bilo nikakvih mogućnosti da odem u Partizan, a već sam i pregovarao sa Zvezdom - zaključio je popularni "Šilja".
Podsetimo, Aleksandar Pešić je dres Crvene zvezde nosio u dva navrata, u sezonama 2017/18 i 2022/23.
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