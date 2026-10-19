Sudijski ekspert jasan: Radnički oštećen u Surdulici! Jokić osporio penal, ali i odluku kod drugog gola

Fudbaleri Radničkog poraženi su na gostovanju Radniku u Surdulici, a posle utakmice u centru pažnje našle su se i sudijske odluke. Sudijski ekspert televizije Arena sport Zdravko Jokić analizirao je nekoliko spornih situacija i ocenio da su Nišlije oštećene kod dosuđenog penala, ali i da je u začetku akcije za drugi gol domaćina postojao prekršaj nad igračem Radničkog.

FOTO: Ata Images/Radule Perišić

Delovalo je da će se na poluvreme otići bez golova, ali je u samom finišu prvog dela igre lopta, nakon udarca Abubakara Sadika u šesnaestercu, pogodila u ruku Gbolija Arijibija. VAR sudija Ivan Stamenković signalizirao je mogući prekršaj, a glavni arbitar Nenad Minaković dosudio je jedanaesterac.

Ipak, Zdravko Jokić smatra da nije bilo osnova za najstrožu kaznu.

- Po meni, malo iznenađujuće od Minakovića, koji je korektno sudio u Ligi Evrope i Ligi šampiona. Mislim da ovo, distanca, lopta iznenađenja, nema pokreta... Da je on pod uglom od 90 stepeni ispružio ruku, ovo ne bih prihvatio - objasnio je Jokić.

S druge strane, sudijski ekspert smatra da je Frenk Kanute opravdano isključen u 15. minutu, nakon što je dobio drugi žuti karton.

- Ovde imamo dosta situacija kada se procenjuje korišćenje noge u odnosu na telo i protivnika. Ako je direktno, sa strane, ako ne vidi protivnika, ako ga vidi... Ovde je došlo do igranja nogom, a to je žuti karton - ocenio je Jokić.

Sporna situacija viđena je i u začetku akcije iz koje je Radnik postigao drugi pogodak. Veličković je ispred šesnaesterca domaćina oboren nakon što ga je protivnički igrač gurnuo sa obe ruke, ali prekršaj nije dosuđen. U nastavku akcije Surduličani su stigli do gola.

Jokić je i u ovom slučaju smatrao da je Radnički oštećen.

- Ovde su mi čudne neke odluke UEFA u odnosu na guranje. Igrač ne može da se zaustavi i ne može da ga isprati. Mislim da je bio prekršaj - rekao je sudijski ekspert.

Tako su, prema oceni Zdravka Jokića, dve važne sudijske odluke išle na štetu Nišlija – dosuđeni jedanaesterac za Radnik i nedosuđeni prekršaj nad Veličkovićem u akciji koja je prethodila drugom golu domaćina.